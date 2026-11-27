Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiğini açıkladı. Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller bölgesinde haber alınamayan araç için AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekipleri tarafından arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.”

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BAKAN GÖKTAŞ BOLU'YA GİDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Bolu'ya gidiyor.AFAD YETKİLİSİ: BÖLGE TEK TEK TARANIYOR

AKUT Arama Kurtarma Derneği Operasyon yöneticisi Serhat Akbel, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bölgedeki AFAD yetkilileri askeri ve jandarma yetkilileriyle hızlı bir şekilde ekipleri bölgeye yönlendirdiyoruz. Biz de bölgeden bilgi topluyoruz. Bakanlık ve AFAD yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Çok hızlı olacak şekilde bölgeye ekipler yönlendiriliyor. Termal taramalar ve dronlarla tespit çalışası yapılıyor. Devletin resmi kurumları da buralarda çalışma yapılıyor. Aracın son görüldüğü nokta, olası rota ve planlanan rotalar köpeklerle aranıyor ve dronlarla taranıyor.

Bolu gibi ağaçlık ve engebeli alanlarda arama yapmak farklı stratejileri gerektiriyor. Şu anda çevre iller ve Bolu'nun kaynaklarından ekipler bölgeye yönlendiriliyor. Sonuçta ağaç yapısı, farklı engebelerin olması yereldeki planlamalarımızın farklılaşmasına sebep oluyor.

Doğada kayıplarla çok sık karşılaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse mantar toplamaya çıkanlar gibi. Yedigöller bölgesi çok sıkça kampların kurulduğu, yürüyüşlerin yapıldığı rotalar. 13 kişinin kaybolması bir kişinin kaybolmasına göre çok daha avantajlı bir durum. Tek bir kişiyi aramaya çıktığınızda küçük ipuçlarından hareket ediyorsunuz. Şimdi çok daha geniş bir grubu aramamız sözkonusu. Doğada kaybolmalar bizim çoklukla yaptığımız operasyonlardan biri. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halindeler. Tamamen AFAD koordinasyonuyla koordineliyiz. Umut ediyoruz ki kimsenin burnu bile kanamadan bir an önce evlerine ulaşmalarıdır.

Ayrıntılar gelecek...