Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki gösteren Fidan, olayların yaşandığı sırada Pakistan'a gitmek üzere uçakta olduğunu ve hemen Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı aradığını söyledi.

"BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK"

Fidan, "Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanı'mızla, Genelkurmay Başkanı'mızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. Tabii o sürede maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen (Gürcistan) Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da direkt sahada iletişim halindeydik." ifadelerini kullandı.

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Öncelikli amaçlarının olayların yatıştırılması, hiçbir Türk vatandaşının gözaltında kalmaması, yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi olduğunu belirten Fidan, bu konuda bütün tedbirlerin alındığını ve diğer bakanlıkların da devreye girdiğini söyledi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEVİYESİNE YAKIŞMIYOR"

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını hatırlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum."

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MEKKE İTTİFAKI'NDA KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katıldığı toplantıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, Mekke İttifakı'nın emsallerine göre büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü belirtti.

Sivil karargah niteliğindeki genel sekreterlik ile müşterek askeri komutanlığın kurulmasına ilişkin bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, komitenin kararların büyük bölümünü onayladığını, bazı konuların ise bir sonraki toplantıya bırakıldığını söyledi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Bir sonraki komite toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyuran Fidan, sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi konular üzerinde çalışıldığını ifade etti.

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Toplantıda Körfez'deki sorunların, Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklanan tehdidin, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ve Ukrayna meselesinin de ele alındığını belirten Fidan, ittifakın amacına ilişkin şunları söyledi:

"Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayan Fidan, ittifaka üye olmak isteyen ülkelerle ilgili önemli görüşmeler yapıldığını ve birtakım prensip kararlarının alındığını dile getirdi (