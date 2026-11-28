Bir bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son verilere göre bugün sadece Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor. Yurt genelinde ise sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava bölgelerimizde hakim olacak. Ancak pazar gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle önümüzde hafta illerimizde termometre düşecek. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PAZARDAN İTİBAREN HAVA SOĞUYOR
Ancak pazar gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle önümüzde hafta illerimizde termometre düşecek ve yağış görülecek. Yarın, iç ve batı kesimler dışında yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık Ankara ve İstanbul'da 13, İzmir'de 19 derece olacak.
TRAKYA'DA RÜZGAR KUVVETLİ
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 12, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 17, Parçalı, zaman zaman çok bulutlu
İZMİR: 19, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURSA: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 11, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 22, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu
KONYA: 13, Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu
BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 15, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 9, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 18, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 13, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 16, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 7, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 18, Parçalı ve az bulutlu