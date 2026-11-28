Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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PAZARDAN İTİBAREN HAVA SOĞUYOR

Ancak pazar gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle önümüzde hafta illerimizde termometre düşecek ve yağış görülecek. Yarın, iç ve batı kesimler dışında yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık Ankara ve İstanbul'da 13, İzmir'de 19 derece olacak.

TRAKYA'DA RÜZGAR KUVVETLİ

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 17, Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

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İZMİR: 19, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURSA: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 11, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ADANA: 22, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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HATAY: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu

KONYA: 13, Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu

BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 15, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 9, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 13, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 16, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 16, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 7, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu

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SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 18, Parçalı ve az bulutlu