Şafakta kapısı çalındı! Ters kelepçeyle alındı
Hatay'da, sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.U.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 28 Kasım 2026 - 08:25 Güncelleme:
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y.'nin kimliğini ve adresini tespit etti.
ŞAFAK VAKTİ KAPISI ÇALINDI
DHA'daki habere göre polis ekipleri, şüphelinin Reyhanlı ilçesindeki adresine önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi.
TERS KELEPÇEYLE ALINDI
Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan M.U.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.
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