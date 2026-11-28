Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y.'nin kimliğini ve adresini tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ KAPISI ÇALINDI

DHA'daki habere göre polis ekipleri, şüphelinin Reyhanlı ilçesindeki adresine önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi.

TERS KELEPÇEYLE ALINDI

Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan M.U.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.