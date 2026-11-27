Berkay Şahin, kızı Mihre'nin yüzünü ilk kez gösterdi
Şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü çocukları Mihre'nin yüzünü ilk kez sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şahin, paylaşımına "3 numaram Mihre pamuğum" notunu düştü
Giriş: 27 Kasım 2026 - 21:44 Güncelleme:
1
Berkay Şahin, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin ile ağustos ayında üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
2
Çift, Mihre adını verdikleri kızlarının yüzünü ilk kez sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gösterdi.
3
"MAŞALLAH DEMEDEN GEÇMEZSİNİZ"
Berkay Şahin, Mihre'nin fotoğrafını yayımlayarak, "3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine maşallah demeden geçmezsiniz" ifadelerini kullandı.
4
"BUNLAR DA DİĞERLERİ"
2017'de ilk kızı Arya'yı, 2019'da ise ikinci kızı Zeynep Mira'yı kucağına alan Şahin, diğer iki kızının fotoğraflarını da "Bunlar da diğerleri" notuyla paylaştı.
5
Öte yandan, ekim ayında Berkay ile Özlem Ada Şahin çiftinin çocuklarının eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşeceği öne sürülmüştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ