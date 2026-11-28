DİLEKÇE TARİHİNE GÖRE EMEKLİ AYLIĞI FARKI TELAFİ EDİLECEK Mİ?

Emeklilik dilekçe tarihinden kaynaklı hak kayıplarımız bu yıl yapılacak emeklilik düzenlemeleri ile giderilebilir mi? Ben emekli olmadım lakin her yıl sonu emekli maaşım önceki yıla göre düşüyor. 2024 yılından 2025’e geçerken yüzde 31 düştü. 2025’ten 2026’ya geçerken yüzde 4 düştü. 2026’dan 2027’ye geçerken de yüzde 2 düşüş bekleniyor. Çalıştıkça, prim günüm arttıkça, çalışma yılım arttıkça hak ettiğim emekli maaşımın düşmesi hakkaniyete aykırı. Yıl sonunda yapılacak emeklilik sistemi düzenlemesi içinde ‘’emeklilik başvuru tarihine göre güncelleme katsayısından’’ kaynaklanan bu adaletsizliğinin düzeltilmesi yönünde bir çalışma var mı? (Recep Y.)

REKLAM

Son yıllarda enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle, dilekçe tarihine göre emekli aylıkları arasında büyük farklar ortaya çıkıyor. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlere göre yüzde 31 daha fazla emekli aylığı bağlandı. Bu kadar olmamakla birlikte 2025’ten 2026 yılına geçerken de fark oluştu. Bu yıl farkın ne kadar olacağı henüz kesinleşmemekle birlikte yüzde 2-3 oranında fark olması bekleniyor.

Dilekçe tarihine göre 2025 yılında ortaya çıkan yüzde 31 oranındaki fark bir defalık gibi görünüyor ama ömür boyu alınan emekli aylığını etkiliyor. 2024 yılında dilekçe verenler 40 bin TL aylık alıyorsa, dilekçeyi 2025 yılında veren emsal kişi 30.534 TL aylık alıyor.

REKLAM

Koşulları tamamlayarak 2024 yılında emeklilik dilekçesi verebilenler, aylıklarının düşmesini önlediler. Ancak, henüz prim gününü tamamlamamış olanlar emekli aylıklarında ortaya çıkan bu düşüşten kurtulamadılar.

Konu, çalışmaya devam eden sizin gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kamu Denetçisine (Ombudsman) de bu konuda çok sayıda şikâyet geldi. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili özel rapor hazırladı.

Raporda, 2024 ve 2025 yılları arasında ortaya çıkan bu farkın emeklilik sisteminin öngörülebilirliğini zayıflattığı, bireylerde adalet duygusunu sarstığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun aktüeryal dengesi üzerinde riskler yarattığı vurgulandı. Raporda, emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına yönelik yasal düzenleme yapılması önerildi. Yıl içerisinde yapılan seyyanen artışlar ve ek zamların daha sonraki yılların emekli aylığı hesaplama yöntemlerinde dikkate alınmamasının emekli aylıkları arasında eşitsizliklere yol açtığına dikkat çekilen raporda, bu artışların hesaplama sistemine dahil edilmesinin farklı tarihlerde emekli olanlar arasındaki maaş farklarını azaltacağı ve daha adil bir sonuç doğuracağı kaydedildi.

REKLAM

Sosyal Güvenlik Kurumu ise bu yıl Ombudsman’a yapılan bir başvuru ile ilgili verdiği yanıtta, dilekçe tarihine göre aylık tutarları arasındaki farkın düzeltilmesine yönelik bir çalışma olmadığını açıkladı.

Emekli aylıklarına ilave zamma ilişkin önümüzdeki günlerde TBMM’ye bir kanun teklifi sunulması bekleniyor. Bu teklifte konuya ilişkin bir düzenlemeye yer verilmesi beklenmiyor.

Ancak, milyonlarca kişiyi ilgilendiren dilekçe tarihine göre emekli aylığı tutarlarında meydana gelen farkların ortadan kaldırılması ve sonraki yıllarda fark ortaya çıkmasının önlenmesi için kalıcı düzenleme yapılması gerekir. Ombudsmanın önerisi son derece makul ve kabul edilebilir bir öneridir. Emekli aylığının bir önceki yıl bağlanan aylıktan daha düşük olması önlenmeli ve emekli aylıklarına yapılan ilave zamların, izleyen yıllarda emekli olacak kişilerin aylıklarına yansıtılması sağlanmalıdır.

REKLAM

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN GURBETÇİ YURT DIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Yurt dışından yazıyorum. 1965 doğumluyum. 2013 yılında Türkiye’de emeklilik borçlannası için müracaat etmiştim. Ancak o tarihte bildirilen borçlanma bedelini ödeyememiştim. 2025 yılında yeniden başvurdum. 5.400 gün üzerinden hesaplanan borçlanma bedelinin tamamını Ekim 2025’te ödedim. Emeklilik başlangıç tarihim Ocak 1997 olarak bildirildi. Hâlen çalışmıyorum ve işsizlik ödeneği alıyorum. Bu durumda SGK’ya emeklilik başvurusu yapabilir miyim? Yani emeklilik maaşımı alabilir miyim? (Ali C.)

Yurt dışı borçlanmasını 2013 yerine 2025 yılında yapmanız sizin açınızdan pahalıya mal olmuş. Çünkü yurt dışı borçlanma bedelleri 2019 yılında artırıldı.

REKLAM

Kanuna göre, yurt dışı borçlanması yapanlar Türkiye’de veya başka bir ülkede çalışamazlar. İkamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alamazlar.

Hiçbir işte çalışmadığınıza göre emeklilik dilekçesi verip aylık bağlatabilirsiniz. Ancak aylık bağlattığınızda işsizlik yardımınızı kestirmeniz gerekir. İki ülke arasında bilgi paylaşımı yapıldığından, emekli aylığı alırken işsizlik yardımı da aldığınız tespit edilirse SGK ödenen emekli aylığını sizden faiziyle geri alır.

Bulunduğunuz ülkede veya Türkiye’de çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilir. Çalışmayı bıraktıktan sonra başvurmanız şartıyla tekrar bağlanır.

REKLAM

2008’DEN SONRA İŞE GİRENLER KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALABİLİR?

Eşim ilk defa sigortalı çalışmaya 2013 yılında başladı. Toplam 4531 prim günü bulunuyor. Yaklaşık 12 yıldır aynı şirkette çalışmaktadır. Tazminatını alarak işten ayrılabilmesinin şartları nedir? (Muhammed K.)

İlk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra başlayanlar 4600 gün ile 5400 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. Prim gün sayısı, ilk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs – 31 Aralık 2008 tarihinde başlayanlar için 4600 gündür. İzleyen her yıl prim günü 100 gün artar. 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında başlayanlar için 5400 prim günü aranır.

REKLAM

Eşiniz sigortalı çalışmaya 2013 yılında başlamış olduğu için 5100 prim gününe tabidir. Prim gününü 5100’e tamamladığı tarihten itibaren kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatını alabilir. İşten ayrılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumundan kıdem tazminatı yazısı alınması ve bu yazının işverene verilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.