İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı, insanlık hafızasına derin bir utanç vesikası olarak kazınan Filistinlilere yönelik saldırıları; biri geçici, ikisi kalıcı olma vaadiyle imzalanan üç ayrı ateşkes kararına rağmen dur durak bilmeden sürüyor.

7 Ekim 2023'ten bugüne uzanan 1.148 günde İsrail'in bombaları şehirleri enkaz yığınına çevirirken, aynı zaman diliminde takvim yaprakları bambaşka hikâyeler de yazıyor; tüm küresel sorunlara rağmen insanlık adına umut yeşerten tarihi eşikler aşılıyordu.

Örneğin;

♦ Sıtma aşılarının yaygınlaşmasıyla minik bedenler hayata tutundu.

♦ Bağımlılık yapmayan yeni nesil ağrı kesiciler tıbbın ufkunu açtı.

♦ HIV, frengi ve hepatit B virüslerinin anneden bebeğe uzanan karanlık zinciri birçok ülkede tamamen kırıldı.

♦ Avrupa semalarında rüzgârın ve güneşin ürettiği temiz enerji ilk kez fosil yakıtların gölgesini geride bırakırken, yüksek verimli hibrit hücreler ve yeni nesil bataryalar geleceğin dünyasını inşa etmeye başladı.

♦ Küresel açlık oranı dünya nüfusunun %7,8'ine geriledi; trafik kazalarındaki can kayıpları %21, terör saldırıları ise %22 oranında azaldı.

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OLUMLU GELİŞMELERDEN HABERLERİ BİLE OLAMIYOR

Peki, insanlık adına kaydedilen bu parlak gelişmeler; Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde yaşayan - daha doğrusu her saniye hayatta kalma savaşı veren - temel yaşam haklarından mahrum bırakılmış yaklaşık 5 milyon 700 bin Filistinliyi ne kadar ilgilendiriyor? Onların hayatına ne kadar dokunabiliyor?

Normal şartlar altında dünyanın geri kalanı gibi onların da bu güzel haberlerle mutlu olması, yarınlara dair umutlarını tazelemesi gerekirdi. Ne var ki sürekli saldırı altında geçirdiği günlerde insanlık adına atılan hiçbir hayırlı adım onları ilgilendirmiyor; daha doğrusu ilgilendiremiyor. Büyük bir ihtimalle bu gelişmelerden haberleri bile yok. Çünkü güzel bir haber karşısında sevinme, geleceğe güvenle bakma ve çocukları için aydınlık düşler kurma hakları; tıpkı 29 Kasım 1947'den bu yana defalarca olduğu gibi 7 Ekim 2023'ten itibaren de ellerinden zorla alındı, alınmaya da devam ediyor.

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Yarın, Birleşmiş Milletler’in 1977’de ilan ettiği '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'. Bu özel gün kararı İsrail'in saldırılarının 30'uncu yılında alınarak Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek için kabul edilmişti. Ne acıdır ki 1947'den bu yana süren ve yarın 80'inci yılına girecek olan bu işgal hâlâ durdurulamadı. İnsanlık tarihinin en kara yüzü bugün tüm çıplaklığıyla karşımızda duruyor.

HER 22 DAKİKADA SÖNEN BİR HAYAT 7 Ekim 2023'ten 26 Kasım 2026'ya uzanan 1.148 günde - üstelik yıkılan binaların enkazı altında kalan binlerce kayıp hariç, yalnızca hastanelere ulaşabilen kayıtlı verilere göre - yaklaşık 22 bin 200'ü çocuk olmak üzere 74.775 Filistinli hayattan koparıldı, birçoğu ampüte edilecek şekilde 176.304 Filistinli ise yaralandı. Konutların %80'inden fazlasının harabeye döndüğü bu topraklarda yaklaşık 2 milyon insan evsiz kalarak, dördüncü kışına girerken derme çatma çadırlarda soğuk, açlık ve insanlık dışı diğer yaşam koşullarının insafına bırakıldı. Her gün ortalama 19'u çocuk olmak üzere 65 canın yitip gitmesine rağmen bu vahşetin önlenememesi, insanlık vicdanında her gün her gün kanayan yarayı daha da derinleştiriyor. Her 22 dakikada bir Filistinlinin hayattan koparıldığı bu karanlık tabloda, zulüm ve saldırılar öylesine hız kesmeden devam ediyor ki bu yazıyı hazırladığım zaman diliminde bile en az 3 can yitip gitti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 6 kişi ise yaralandı. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 263 gazeteci, 600'den fazla insani yardım çalışanıyla aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 1.725 sağlık personeli hayatını kaybetti; okulların ve üniversitelerin %85'inden fazlasının yıkıldığı bölgede yüz binlerce çocuğun geleceği ve eğitim hakkı da enkaz altında bırakıldı. Dünyanın dört bir yanından milyarlarca vicdan sahibi insanın omuz verdiği "İsrail Dur" çığlığına rağmen şiddet sarmalı dinmek bilmiyor. İşin en yakıcı taraflarından biri de bu zulme ses çıkaranların da dünyanın farklı köşelerinde baskı ve şiddetle susturulmaya çalışılması oluyor.

BATUM'DA SUSTURULAMAYAN VİCDAN

Bunun en taze ve çarpıcı örneği, iki gün önce Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşandı. Fikstür gereği İstanbul'da oynanması gereken maçı UEFA güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya almış; olumsuz hava koşulları yüzünden zorunlu iniş yaptıkları Rize'den kara yoluyla Batum'a ulaşan Beşiktaş kafilesi ve taraftarlar, daha ilk andan itibaren yoğun bir kuşatma ve engellemeyle karşılaşmıştı.

Karşılaşmanın seremonisinde Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün rakip kaptanla el sıkışmayarak verdiği sessiz ama vakur mesajın ardından, siyah-beyazlı tribünlerde Filistin bayrakları ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı açılınca Gürcü polisinin sert müdahalede bulundu. İlk yarının ortalarında yalnızca mazlum bir halka destek veren Beşiktaşlı taraftarlar coplandı, yüzlerine biber gazı sıkıldı.

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Gürcü polisinin uyguladığı orantısız güç sonucu yaralanan taraftarlar hastanelere kaldırılırken, 16 taraftar da gözaltına alındı. Gürcü polisinin tribünlerdeki şiddeti üzerine Danimarkalı hakem Morten Krogh 26'ncı dakikada maçı durdurdu; Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve futbol direktörü Önder Özen ise tribünün önüne koşarak hem taraftarlarına sahip çıktı hem de polisin sert tutumuna göğüs gerdi.

Yaklaşık 30-40 dakikalık gergin bekleyişin ardından yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün attığı gollerle 2-1 kazandı. Bitiş düdüğüyle birlikte Kökçü liderliğindeki siyah-beyazlı futbolcuların, polisin indirmek istediği Filistin pankartının önüne giderek omuz omuza zafer pozu vermesi ve Ouattara'nın tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA panosunun üzerine asması, hafızalardan silinmeyecek bir direniş tablosu olarak geceye damgasını vurdu.

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Olayın hemen ardından Türkiye'nin başlattığı yoğun diplomatik girişimlerle tribünlerdeki müdahale durduruldu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları yürütülen diplomatik ve hukuki temaslar neticesinde gözaltındaki 16 Beşiktaş taraftarı özgürlüğüne kavuştu.

Gürcistan polisinin yalnızca Filistin bayrağı açıldığı için Türk taraftarlara orantısız güç kullanması ve maç sonrasında UEFA'nın sorumluluğu yerel makamlara yıkarak yaşananları taraftarlar arası bir arbede gibi göstermeye çalışan açıklaması, Türkiye'de geniş çaplı bir öfke ve infial yarattı. Sahadaki şiddet görüntülerine eklenen bu çifte standartlı tutum karşısında siyasetçilerden spor kulüplerine, ünlülerden milyonlarca vatandaşa kadar toplumun her kesimi tek yürek olarak Beşiktaş'ın yanında saf tuttu; hem Gürcistan güvenlik güçlerinin müdahalesine hem de UEFA'nın olayı geçiştiren yaklaşımına sert tepki gösterdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ORTAK VİCDAN

Saldırılarda aralarında millî oyuncuların da bulunduğu 400'den fazla Filistinli sporcunun hayatını kaybettiği ve stadyumların yerle bir edildiği bir tabloda, uluslararası spor kurumlarının sessizliğine ve çifte standardına rağmen vicdanlar susmadı. Batum gecesi, spor sahalarında Filistin'e uzanan elin ve yükselen itirazın ne ilk ne de tek durağıydı. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın dört bir yanındaki tribünler ve sporcular, suskun kalan kurumlara inat insanlığın ortak vicdanı olmayı sürdürdü.

ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN TRİBÜNLERDEN YÜKSELEN ORTAK ÇIĞLIK • Celtic Tribünleri (2023): İskoçya'nın Celtic kulübü taraftarları, UEFA'nın ağır para cezalarına rağmen Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarında tribünleri binlerce Filistin bayrağıyla donatarak "İsrail’e Kırmızı Kart Göster" koreografileri sergiledi. Taraftarlar, İsrail'e olan tepkilerini göstermeye devam ediyor. • Basketbol – EuroLeague Maçları (2023): Maccabi Tel Aviv iç saha maçlarını bu tadihten itibaren güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynuyor. Maçlarda rakip takımların taraftarları salonu Filistin bayraklarıyla donatarak tepkilerini gösteriyor. • Paris Olimpiyatları (2024): İsrailli sporcuların futbol ve judo başta olmak üzere birçok müsabakası sırasında tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi ve Filistin bayraklarıyla protestolar düzenlendi. • Ajax - Maccabi Tel Aviv (2024): Amsterdam'da oynanan maç öncesinde ve sonrasında İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını indirmesi ve provokatif tezahüratları üzerine çıkan olaylarda Hollanda çevik kuvvet polisi geniş çaplı müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. • Eskrim – U23 Avrupa Şampiyonası (2025): Estonya'da düzenlenen turnuvada gümüş madalya alan İsviçreli sporcular, ödül töreninde İsrail millî marşı çalındığı sırada podyumda İsrail bayrağına sırtlarını dönerek sessiz ama güçlü bir protestoya imza attı. • Bisiklet – İspanya Bisiklet Turu / La Vuelta (2025): Yarış güzergâhını kapatan ve Madrid'deki final etabında bariyerleri aşan Filistin yanlısı göstericilere İspanyol polisi biber gazı ve coplarla müdahale etti; 20’den fazla kişi gözaltına alındı ve yarışın son etabı iptal edildi. • Jimnastik – Dünya Şampiyonası (2025): Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda İsrailli sporculara vize verilmemesi nedeniyle ülke turnuvaya katılamadı. • Bask Ülkesi - Filistin Dostluk Maçı (2025): İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mamés Stadyumu'nda 50 binden fazla seyircinin katılımıyla oynanan özel maçta tribünler İsrail’i protesto ederken, karşılaşmanın tüm geliri Gazze'ye bağışlandı. • 2026 FIFA Dünya Kupası: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, özellikle Toronto'daki maçlar öncesinde ve stat içlerinde FIFA logosunun üzerine "İsrail'i FIFA'dan atın" yazılı pankartlar serildi ve Filistin bayraklarıyla protestolar gerçekleştirildi. • UEFA Uluslar Ligi Maçları (2026): Avusturya’nın Linz kentinde oynanan Avusturya-İsrail maçı öncesinde şehir merkezinde ve stat çevresinde binlerce kişi "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kullanılamaz" sloganlarıyla yürüdü. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) ise İsrail’in müsabakalardan men edilmesi için UEFA’ya resmi başvuruda bulunurken, tarafsız sahada oynanan İrlanda-İsrail maçları öncesinde Dublin’de geniş katılımlı boykot eylemleri düzenlendi.

"ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN HİÇBİR OYUN MASUM DEĞİLDİR"

Sadece spor organizasyonları değil; dünyanın en köklü üniversitelerinin kampüsleri, uluslararası film festivalleri, konser salonları ve başkentlerin meydanları da Filistin halkının çığlığına ses oldu. "Gazze’de çocuklar ölürken hiçbir oyun masum değildir" gerçeğini haykıran bu ortak vicdan sesi; uluslararası kurumların sağır eden sessizliğine ve uygulanan tüm baskılara rağmen Filistin halkının yalnız olmadığının en duru, en sarsılmaz kanıtı olmaya devam ediyor. Tarihin bu karanlık sayfası kapanana dek, insanlığın onurunu savunanların sesi hiçbir zaman susmayacak.

Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi! Haberi Görüntüle

Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına uyguladığı orantısız güce sosyal medya hesaplarından sert tepki gösteren çok sayıda ünlü, yalnızca tribünlerde yaşanan şiddeti kınamakla kalmadı; Filistin'e yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve sivillerin korunması için Birleşmiş Milletler'i acil adım atmaya çağırdı. Batum'da yükselen itirazın ekranlara ve sosyal medya mecralarına taşınmasıyla birlikte, bu çağrılar spor sahalarındaki dayanışmayı küresel bir vicdan talebine dönüştürdü.