Ön otopsi raporu: Darp ve boğulma

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün, darp edilip boğulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)