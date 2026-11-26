Gürcistan polisi Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'da oynayacağı karşılaşma öncesi olay çıktı. Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftara müdahale etti.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 20:29 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'daki maçı öncesi olay çıktı.
Batum'daki karşılaşma öncesi siyah-beyazlı tribünlerde Filistin bayrağı açıldı. Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale ederken o anlar taraftar kameralarına yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ