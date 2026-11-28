Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hayvanlara yönelik yardım çalışmaları hakkında konuşan Mermerci, rahatsızlığına rağmen etkinliğe katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Çok hastayım, ayakta duracak hâlim yok ama söz konusu hayvanlar olunca katılmak istedim. Bu hafta dört tane sahiplendirme yaptık. Yeterli desteği görüyor muyuz? Hayır tabii ki. İnsanların da kendilerine göre dertleri, yorgunlukları var. Mama gönderiyorlar ama bakamıyorlar. Allah bana güç kuvvet versin, ben de bu işin peşinde koşmaya devam edeyim.

"ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Kandilli Sahili'nde bulunan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda yaşayan Derin Mermerci'nin, evine yolcu vapuru çarpmıştı. Mermerci, söz konusu evi satışa çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki soruya net bir yanıt verdi. Yalının babası Mehmet Ata Mermerci'den kendisine kalan bir hediye olduğunu vurgulayan Mermerci, "Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta" dedi.

"SÜREKLİ SORUN ÇIKIYOR" DEMİŞTİ Derin Mermerci daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem.

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"BENİM TARZIM BİR DAKİKA"

Tarzıyla ilgili soruları da yanıtlayan Mermerci, "50'ye merdiven dayamışım artık. Hemen giyinir dışarı çıkarım. Boğa burcuyum, sıkıntıya gelemem" diye konuştu.