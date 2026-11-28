1'i öldü, diğeri ağır yaralı... Kanlı biten husumet
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 22 yaşındaki Berat Çağlayan Çelik, önce husumetlisi olan F.Ö.'yü, sokağın ortasında kalbinden vurarak ağır yaraladı. Çelik, daha sonra ise başına ateş ederek canına kıydı. Hastaneye kaldırılan F.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Berat Çağlayan Çelik (22) ve F.Ö. arasında tartışma çıktı.
SOKAKTA KALBİNDEN VURDU
İHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Çelik, daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.
TETİĞİ ÇEKEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede tetiği çeken Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
DİĞER YARALI TEDAVİYE ALINDI
Kalbinden vurularak, ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.