Son 10 derbinin %60'ında Galatasaray üstün!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayılarında sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini ikiye katladı. Oynanan 10 maçın 6'sından Galatasaray üstün ayrılırken, Beşiktaş 3 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde büyük üstünlüğü bulunuyor.
9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 3 defa rakibini mağlup etti.
1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 15 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 gol kaydetti.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
03.03.2024
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.08.2024
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)
28.10.2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
29.03.2025
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
04.10.2025
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)
07.03.2026
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)