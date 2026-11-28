Son zamanlarda spor yapmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek oldukça popüler. Özellikle koşu gibi bisiklet gibi dayanıklılık sporları kentli insanların hayatında gözle görülür bir alan kaplıyor. Bilimsel araştırmalar da bu alanlara yoğunlaştı. Ve geçtiğimiz haftalarda yayımlanan araştırmalar, ultra dayanıklılık yarışlarında kadınlarla erkekler arasındaki performans farkının bazı koşullarda azaldığını gösteriyor.

429 KİLOMETRE KOŞTU, RAKİP TANIMADI!

2019 yılının ocak ayında İngiliz koşucu Jasmin Paris, dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından Montane Spine Race'i tarihi bir sonuçla tamamladı. Montane Spine Race'in yaklaşık 429 kilometrelik parkurunu 83 saat 12 dakikada tamamlayan Paris, yalnızca kadınlar kategorisini değil, erkeklerin de yarıştığı genel klasmanı da zaferle bitirdi. Üstelik sadece mevcut yarışmada en iyi dereceyi elde etmedi, önceki parkur rekorunu da yaklaşık 12 saat geliştirdi.

Jasmin Paris, Fotoğraf: Instagram

Paris'in başarısı sayesinde spor camiasının çok uzun süredir tartıştığı bir soruyu yeniden gündeme bomba gibi düştü: Dayanıklılık sporlarında mesafe uzadıkça kadınlar erkeklere yetişebilir, hatta onlardan daha başarılı olabilir mi?

MESAFE UZADIKÇA CİNSİYETLER ARASI PERFORMANS FARKI AZALIYOR MU?

Paris'in başarısı gerçekten çok önemli bir ultra maraton başarısı. Peki ultra maraton neye denir? Koşuda 42,195 kilometrelik mesafeli koşulara maraton, bu mesafeyi aşan yarışlara ultra maraton deniliyor. Bu ultra maraton yarışları kimi zaman günlerce süren mücadelelere dönüşebiliyor.

2023 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, yarış mesafesi arttıkça kadınlarla erkekler arasındaki hız farkının küçüldüğünü ortaya çıkardı. Araştırma, yaklaşık 1,9 milyon koşucunun verilerini inceledi. Araştırmacılar, benzer performans seviyelerindeki 7 bin 251 kadın-erkek çiftinin verilerini karşılaştırarak bu sonuca ulaştı ama bu alanda yapılan tek çalışma bu değil.

2024 yılında yayımlanan başka bir araştırmada ise bu kez mesafeler merkeze alındı. Araştırma, kadın ve erkek koşucu sayısının birbirine yakın olduğu 50 ve 100 millik iki ultra maraton incelendi. Genel bitiriş sürelerindeki fark yalnızca yüzde 1 ila 3 civarındaydı.

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KADINLARIN DAYANIKLILIK AVANTAJI NE?

Erkeklerin kısa mesafede daha iyi performans göstermesinin altında yatan fizyolojik avantajlar mesafe uzayınca kadınlara geçiyor. Kadınların uzun süreli egzersizde enerji üretmek için yağları daha fazla kullanabildiği, böylelikle karbonhidrat depolarını daha uzun süre koruyabildikleri ortaya çıkıyor.

Ayrıca bazı çalışmalar kadınların uzun süreli koşularda kas yorgunluğuna daha dayanıklı olduğunun da altını çiziyor. 2026 yılında yayımlanan bu araştırma 22 eğitimli koşucuyla gerçekleştirilen bir laboratuvar araştırması. Bu çalışmada üç saatlik koşudan sonra kadınların performansında daha küçük düşüşler gözlemleniyor.

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PEKİ, KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA MI BAŞARILI?

Bu zamana kadar yapılan mevcut çalışmaların ışığında henüz böyle kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Erkekler, elit düzeydeki ultra maratonlarda da çoğunlukla daha hızlı dereceler elde ediyor. Üstelik 2025 tarihli bir bilimsel değerlendirme, dik yokuşların ve yüksek irtifanın bulunduğu dağ yarışlarında performans farkının büyüyebildiği ile ilgili detaylara da yer veriyor. Ancak kadınların ultra maratonlara daha düşük oranlarda katılması da sonuçların kesin bir şekilde yorumlanmasını zorlaştırıyor.