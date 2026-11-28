Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz...
KOMİSER İHSAN - HAYDAR KUYUSU'NDA 4 CESET
(Mustafa Şekeroğlu)
Konya'nın ıssız bir bölgesinde bulunan Haydar Kuyusu'ndan dört erkek cesedi çıkarıldı. Kimlikleri belirlenmeye çalışılan kurbanların kim tarafından, neden öldürüldüğü bilinmiyordu. Cinayet Masası'nın önünde neredeyse hiçbir iz yoktu. Tanıklar konuşuyor, ipuçları araştırılıyor, ancak soruşturma her defasında çıkmaza giriyordu. Genç Komiser İhsan, dört kişinin ölümüne uzanan yolculuğun izini sürerken beklenmedik bir ayrıntıyla karşılaştı: Beşinci bir adam vardı. Peki, o kimdi? Aylar geçti. Cinayet dosyası çözülemeden beklerken, bir yıl sonra Mersin açıklarında denizden çıkarılan eski bir otomobil her şeyi değiştirdi. Birbirinden yüzlerce kilometre uzakta yaşanan iki olay arasında nasıl bir bağlantı olabilirdi? Komiser İhsan'ın peşine düştüğü bu soru, onu önce Konya'dan Mersin’e ardından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan tehlikeli bir soruşturmanın içine sürükleyecekti. Dört kişinin katili kimdi? Haydar Kuyusu'na gömülen sır, denizin dibinden mi çıkacaktı? Gazeteci Mustafa Şekeroğlu'nun Komiser İhsan serisinin ilk romanı, bir cinayeti çözmenin bazen tek bir ayrıntıyı fark etmekle başladığını anlatan sürükleyici bir polisiye...
AYZEN
(Guzel Yahina)
Çağdaş Rus edebiyatının önde gelen temsilcilerinden, ödüllü yazar Guzel Yahina’nın yeni romanı 'Ayzen' ALFA Yayınları'ndan çıktı. Roman, sinema sanatının sınırlarını yeniden çizen ve devrimci vizyonuyla dünya kültür mirasında silinmez izler bırakan dâhi yönetmen Sergey Mihayloviç Ayzenştayn’ın sıra dışı dünyasını edebiyat sahnesine taşıyor. Yüzlerce maskenin ardına saklanan, hayatı boyunca bir bilmece olarak kalan, bir yanda propaganda filmleri diğer yanda zamansız başyapıtlar üreten bu çelişkili dehanın yaşamı ilk kez böylesine kapsamlı bir edebi anlatıyla işleniyor. Yönetmenin imza attığı büyük filmlerin izini süren sekiz ana bölümden oluşan eser; Ayzenştayn’ın tiyatroda Vsevolod Meyerhold’un kanatları altında başlayan ilk adımlarından montaj makasını eline alıp sinemaya geçtiği günlere, Grev, Potemkin Zırhlısı, Ekim, Meksika serüveni ve Korkunç İvan’a kadar uzanan yaratım serüvenini odağına alıyor... Yahina, arşiv belgelerinden, mektuplardan ve tanıklıklardan süzdüğü gerçekleri hayal gücüyle zenginleştirerek anlatıyı kurgu ile kurgu-dışının kesiştiği özgün bir hatta kuruyor.
NEDRET
(Güzide Sabri)
Kırık aşkların, karasevdaların dokunaklı hikâyelerini yazan Güzide Sabri’nin Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi eserinin devamı niteliğindeki Nedret romanı, ilk kez 1923’te yayımlandı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan ve yazarının “romanlarım arasında en çok sevdiğim” dediği Nedret’te, geçmişte yaşanan acıların ve yarım kalmış sevdaların gelecek kuşakların ruhunda nasıl yankılandığı etkileyici bir dille anlatılıyor... Avukat Nihat’ın önüne çekişmeli bir veraset davası gelir. Bu dava, başlangıçta öksüz ve yetim bir genç kız olan Nedret ile akrabaları arasındaki mülkiyet mücadelesidir. Nihat dosyayı inceledikçe dava konusu olan Çamlı Çiftlik, geçmişin tozlu kapılarını aralar. Böylece Nihat’ın babası Doktor Nejat’ın mazide kalan trajik aşkı, Nedret’in hiç tanımadığı annesi Fikret’in hüzünlü hatırası ve unutulduğu sanılan nice sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkar... Güzide Sabri’nin, kahramanlarının iç dünyasını tabiat tasvirleriyle harmanlayarak yoğun bir duygusal ritim yakaladığı Nedret, bir önceki kuşağın trajedisinden doğan yeni bir hayat imkânını ve kadın iradesinin sessiz ama dönüştürücü gücünü işlemesiyle de öne çıkıyor.
YAĞMURDA ÇIĞLIK
(Yu Hua)
Yu Hua imzalı Yağmurda Çığlık, çocuk anlatıcı Sun Guanglin’in parçalı anıları üzerinden aile içi şiddet, yalnızlık, dostluk, ölüm ve yetişkin dünyasının acımasızlığını okura Mao dönemi içinden aktarıyor. Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini alanve Başkan Mao’nun Kültür Devrimi döneminde geçen eser üç çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Guanglin’in mahrumiyet içinde geçen çocuk yıllarının romanı. Guanglin daha en başından anne babasının ve kardeşlerinin sevgisinden mahrum büyür, altı yaşındayken başka bir aileye evlatlık veriliyor. Altı yıl sonra doğduğu köye döndüğündeyse onu huzurlu bir yuva beklemiyor. Baba evi yanar, bir düğün felaketle sonuçlanır, aileden biri ölür ve yaşananların yükü yine Guanglin’in omuzlarına bırakılır. Ailesinin içinde kendine bir yer bulamayan çocuk zamanla çevresindekileri keskin bir dikkatle izlemeyi öğrenirken bir ailenin hikâyesi giderek daha geniş bir dünyanın hikâyesine dönüşür. Yu Hua’nın ilk romanı Yağmurda Çığlık, insanın çocukluğuna yıllar sonra baktığında karşılaştığı o tuhaf manzarayı, çocukluğun kırılganlığını, aile içindeki hoyratlığı ve Mao dönemi Çin’inin günlük hayata sızan dönüşümünü tüm incelikleriyle ortaya koyuyor.
SORUŞTURMALAR - HAYALİ VARLIKLAR KİTABI
(Jorge Luis Borges)
Jorge Luis Borges’in ultraizm akımından hareketle İspanyol geleneğinden Anglosakson kültürüne ve Alman edebiyatına uzanan pek çok denemesini içeren 'Soruşturmalar’ı ile mitoloji, edebiyat, halk hikâyeleri ve destanlarda geçen mitolojik canlılar, tanrılar ve yarı ilahların tasvirlerinin yer aldığı kapsamlı derlemesi 'Hayalî Varlıklar Kitabı' Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Borges Soruşturmalar'ı şöyle anlatıyor: “Soruşturmalar adını verdiğim bu kitap (kelimenin üzerine yapışmış anlamı ve pusu hafifletmek için) yirmi beş yılımın kısmi bir ürünü. […] Yirmi beş yıl! Edebiyata vakfedilmiş aylakça bir süre. Edebiyat diye bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama bu disipline yönelik araştırma yapmak hayatımın olmazsa olmazı oldu..." 'Hayalî Varlıklar Kitabı içense şunları söylüyor: “Bu kitabın adı, Prens Hamlet’in, noktanın, çizginin, yüzeyin, hiperküpün, her tür kelimenin ve her birimizin, hatta Tanrı’nın, kısacası evrenin tamamının buraya dahil edilmesini mazur gösterebilirdi. Yine de ‘hayalî varlıklar’ ibaresinin ilk anda çağrıştırdıklarına bağlı kalarak dünden bugüne tüm zaman ve mekânlarda insanlığın hayal gücünün ürünü olmuş tuhaf varlıkları derledik sadece."
KAPTANIN SEYİR DEFTERİ
(Cem Bıçakcı)
Eğitimci Dr. Cem Bıçakçı’nın kaleme aldığı “Kaptanın Seyir Defteri”, 4–14 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerine günlük yaşamda karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında yol gösteriyor. Final Kültür Sanat Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap; ekran süresinden okul başarısına, akran ilişkilerinden mahremiyete kadar pek çok konuyu somut öneriler, konuşma örnekleri ve uygulamalarla ele alıyor... Çocukların gelişim süreci, her yaşta farklı ihtiyaçları ve beraberinde yeni soruları getiriyor. Okula uyum, ekran kullanımı, kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar, arkadaşlık ilişkileri ve ergenliğe geçiş gibi gündelik yaşamın parçası olan konular, ebeveynlerin yaklaşımını da sürekli yeniden şekillendiriyor. Kaptanın Seyir Defteri, bu süreçte anne babaların karşılaştığı durumlara gerçek yaşamdan örneklerle yaklaşıyor. Kitap, ebeveynliği her soruna doğru yanıtı bulmayı gerektiren bir sınav olarak ele almıyor. Bunun yerine, çocuklarla güvene dayalı bir ilişki kurmanın, yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun sınırlar belirlemenin ve kendi yollarını çizerken onlara eşlik etmenin önemine odaklanıyor.
ELLERİN KÜLLERİ
(Eleanor Barraclough)
Vikingler denince akla kalkanlarını birbirine vuran savaşçılar, kanlı akınlar ve fırtınalı denizleri aşan ejder başlı gemiler gelir. Savaşların gürültüsü dindiğinde, yangınların dumanı dağıldığında ve şairler sustuğunda geriye bambaşka bir dünya kalır. Bu dünya, büyük kahramanlık hikâyelerinin gölgesinde kalan sıradan insanların dünyasıdır. Sahi Kitap'tan çıkan bu eserde ödüllü tarihçi Eleanor Barraclough, kralların ve efsanevi fatihlerin hikâyelerini bir kenara bırakarak bizi Viking Çağı’nın pek bilinmeyen yüzüyle tanıştırıyor. Bergen sokaklarında tahta çubuklara kazınmış aşk dizeleri, bir ufaklığın Gokstad Gemisi’nin güvertesine kazıdığı ayak izi ve Grönland’ın buzulları altında yüzyıllarca saklı kalmış bir tutam saç örgüsü… Bütün bunlar, geçmişte yaşamış insanların gündelik hayatından bugüne ulaşan sessiz tanıklıklar. Norveç’in eriyen buzulları arasında gün yüzüne çıkan bin yıllık kayaklar, Estonya kıyılarındaki bir gemi mezarında ağzında oyun taşıyla bulunan meçhul yolcular, Birka Limanı’nda kölelerin ayaklarına vurulan demir prangalar ve volkanik mağaralarda devlerden yardım dilenen insanlar… Ellerin Külleri, Viking Çağı’na dair bildiklerimizi yeniden düşünmeye çağırıyor.
BİR OSMANLI FANTEZİSİ
(Mustafa Akıllı)
Tarihsel gerçeklik ile büyülü gerçekçiliği buluşturan "Bir Osmanlı Fantezisi" üçlemesi okurlarla buluşmaya devam ediyor. Mustafa Akıllı'nın Maymunkeş, Düztaban ve Delibaş romanlarından oluşan üçlemesi; toplumsal şiddet, tarihsel travmalar, insan hakları ve kimlik sorgulamalarını sinematografik bir anlatımla bir araya getiriyor. Telos Yayıncılık etiketiyle yayımlanan Bir Osmanlı Fantezisi üçlemesi; Maymunkeş (Haziran 2025), Düztaban (1 Mayıs 2026) ve Delibaş (Eylül 2026) romanlarıyla tarihsel araştırmayı, fantastik kurguyu ve "Sineroman" yaklaşımını buluşturuyor. Akıllı, uzun soluklu tarih okumaları ve görsel-işitsel üretim deneyimini harmanladığı bu üçlemede tarihi yalnızca geçmişte kalmış bir olaylar bütünü olarak değil; insanın hafızasında, suskunluğunda ve yaralarında süren bir yüzleşme alanı olarak ele alıyor. Bir Osmanlı Fantezisi üçlemesinde, farklı kitaplarda aynı isimlerle ama bambaşka kimliklerle beliren karakterler; bağnazlığın, inanç sömürüsünün, boyun eğişin ve başkaldırının zamansız izdüşümlerini görünür kılıyor. Sinematografik sahneleri, gerilimi, mizahı ve tarihsel göndermeleriyle öne çıkan seri; okuyucuya geçmişle yüzleşmenin ötesinde, bugünün vicdanı ve özgürlüğü üzerine düşündüren güçlü bir okuma deneyimi sunuyor.
ELHAMRA: AYDINLIKTAN KARANLIĞA
(Dr. Semra Demircioğlu)
Doğu ile Batı’nın kesişiminde, yüzyıllardır tarihin en büyüleyici saraylarından biri olarak ayakta duran Elhamra, bu kez taş duvarlarının ardına gizlenen kadim bir sırrın kapılarını aralıyor. İspanya’nın Granada kentinden İstanbul’a ve New York’a uzanan çok katmanlı bir yolculuğu merkezine alan roman, restorasyon uzmanı genç bir kadın ile doğayla bağını koruyan kadim bir soyun kesişen kaderini anlatıyor. Dr. Semra Demircioğlu’nun Ceres Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eseri Elhamra: Aydınlıktan Karanlığa, okurlarını geçmişle bugünün, ışıkla gölgenin iç içe geçtiği sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, fantastik unsurları aşk, aidiyet, aile, seçimler ve insanın kendi iç dünyasıyla bir araya getiriyor. Her karakterin kendi sınavıyla karşılaştığı romanda, gücün nasıl kullanılacağı ve alınan kararların hangi sonuçları doğuracağı önemli bir yer tutuyor. Eser, okuru iyilik ve kötülük kavramları üzerine düşünmeye davet ederken insanın kendi içindeki aydınlık ve karanlıkla yüzleşmesini de anlatının bir parçası hâline getiriyor.
FİZİKTE NEDENSELLİK
(Christopher Gregory Weaver)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Christopher Gregory Weaver’ın kaleme aldığı “Fizikte Nedensellik” adlı kitabı okurlarla buluşturdu. Fizik dünyasında nedenselliğin gerçekten bir yanılsamadan mı ibaret olduğu sorusunu ele alan Weaver, bu yaygın felsefi kabulü sorgulayarak nedenselliğin evrenin ve doğanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu savunuyor. Bertrand Russell ve yeni-Russellcıların temel fizikte nedenselliğin var olmadığı yönündeki iddialarına karşı çıkan yazar, kuantum mekaniği ve elektrodinamik gibi kuramların ontolojisinde nedenselliğin önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Teorik tartışmaların ötesine geçen eser, X-ışınlarının keşfinden bulut odalarında gözlemlenen parçacık izlerine ve fotoelektrik etkiye kadar pek çok deneysel örneği inceleyerek fiziksel olaylar arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyuyor. Zaman simetrisi, iki yönlü belirlenim ve yerellik gibi nedenselliğe yönelik klasik itirazları da ele alan Weaver, bu itirazlara karşı geliştirdiği argümanlarla nedenselliğin fiziksel dünyadaki yerini temellendiriyor...
ÖNLEM / YÜZLEŞME
(İsmail Önder Kara)
İsmail Önder Kara'nın, İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabı Önlem / Yüzleşme kendi hayatını çözülmesi gereken bir el yazması gibi okuyanların; sonunda metnin yazarının da şüphelisinin de kayıp azizinin de kendisi olduğunu fark edenlerin hikâyesi... Önlem/ Yüzleşme; klasik olay örgüsü romanından çok, bilinç akışıyla kurulmuş bir hafıza ve yüzleşme romanı. Olaylar düz bir çizgide akmıyor; bir nesne, bir şarkı, bir koku, bir şehir, bir replik ya da gündelik bir ayrıntı O’nun zihninde başka bir zamana kapı açıyor. Bu yüzden romanın gerçek ana mekânı Trabzon, Balıkesir ya da Ayvalık değil; O’nun zihni... Kara, romandaki her bölüme, bölüm ismi vermek yerine bir şarkı eklemiş ve 'Çalma Listesi Olan Roman' sloganını kullanmış: "Bazı metinler vardır ki, yalnızca okunmak istemez; duyulmak da ister. Her bölüm için seçilmiş bir şarkı vardır ve bu şarkılar, anlatılan hikâyenin görünmez tanıklardır. O nedenle bu romanı şarkılarıyla birlikte okursanız, benim yazdığım hikâyeyi okuyacaksınız. Şarkıları çıkarırsanız, yine aynı olayları okuyacaksınız ancak, aynı romanı değil."
ARKAİK YUNAN'DA GERÇEĞİN EFENDİLERİ
(Marcel Detienne)
Tarih, antropoloji ve arkaik Yunan çalışmalarında çağımızın en önemli isimlerinden biri sayılan Marcel Detienne, Alfa Yayınları'ndan çıkan bu eseriyle 'aletheia' kavramının kökenlerine iniyor. Gerçeğin efendilerinin ozanlar, kâhinler ve adil krallar onu nasıl kutsal ve büyüsel bir güç olarak kullandığını gözler önüne seriyor. Bu yolda ilerlerken, logos'un ve aletheia'nın iktidar ve toplumsal hafıza tarafından nasıl şekillendiğini gösteriyor. Detienne'in bu kapsamlı ve tutarlı çalışması, düşünce tarihine meraklı herkes için güvenilir bir yol gösterici niteliğinde.
SEÇENEK YANILGISI
(Atilla Özkan)
Hayatınızdaki seçimlerin ne kadarı gerçekten size ait? Hiç olmadığımız kadar çok seçeneğe sahibiz. Daha fazlasını istiyor, daha iyisini arıyor, daha başarılı ve daha mutlu olmak için durmadan çabalıyoruz. Peki, bütün bu imkânlara rağmen neden giderek daha fazla kaygı, tatminsizlik ve pişmanlık yaşıyoruz? Ya önümüzde uzanan yolların çoğu sandığımız kadar gerçek değilse? Ya da kendi kararlarımız olduğunu düşündüğümüz seçimler, farkında bile olmadığımız etkilerle çoktan şekillendirilmişse? Şira Yayınları'ndan çıkan Seçenek Yanılgısı, insanın seçimleriyle kurduğu ilişkiyi alışılmışın dışında bir bakış açısıyla sorguluyor. Aileden eğitime, toplumsal beklentilerden ekonomik düzene, başarı arzusundan tüketim alışkanlıklarına kadar hayatımızı şekillendiren görünmez etkileri gözler önüne seriyor. Kitap size hangi yolu seçmeniz gerektiğini söylemiyor. Önünüzdeki yolları kimin, nasıl ve neden oluşturduğunu sorgulamaya davet ediyor...