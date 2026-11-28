ÖNLEM / YÜZLEŞME

(İsmail Önder Kara)



İsmail Önder Kara'nın, İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitabı Önlem / Yüzleşme kendi hayatını çözülmesi gereken bir el yazması gibi okuyanların; sonunda metnin yazarının da şüphelisinin de kayıp azizinin de kendisi olduğunu fark edenlerin hikâyesi... Önlem/ Yüzleşme; klasik olay örgüsü romanından çok, bilinç akışıyla kurulmuş bir hafıza ve yüzleşme romanı. Olaylar düz bir çizgide akmıyor; bir nesne, bir şarkı, bir koku, bir şehir, bir replik ya da gündelik bir ayrıntı O’nun zihninde başka bir zamana kapı açıyor. Bu yüzden romanın gerçek ana mekânı Trabzon, Balıkesir ya da Ayvalık değil; O’nun zihni... Kara, romandaki her bölüme, bölüm ismi vermek yerine bir şarkı eklemiş ve 'Çalma Listesi Olan Roman' sloganını kullanmış: "Bazı metinler vardır ki, yalnızca okunmak istemez; duyulmak da ister. Her bölüm için seçilmiş bir şarkı vardır ve bu şarkılar, anlatılan hikâyenin görünmez tanıklardır. O nedenle bu romanı şarkılarıyla birlikte okursanız, benim yazdığım hikâyeyi okuyacaksınız. Şarkıları çıkarırsanız, yine aynı olayları okuyacaksınız ancak, aynı romanı değil."