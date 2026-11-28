Aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar, 60. Ulusal Göz Kongresi için geldiği Antalya'da, tıbbi adı "yaşa bağlı makula dejenerasyonu" olan sarı nokta hastalığının özellikle 50 yaşından sonra daha sık görüldüğünü anlattı.

Hastalığın dünyada merkezi görme kaybının önemli nedenleri arasında yer aldığını belirten Kadayıfçılar, makula bölgesinin sarı renkli pigmentinden dolayı sarı nokta olarak adlandırıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Kadayıfçılar, hastalığın ilerlemesiyle merkezi görmenin bozulduğunu, kişilerin zamanla yüzleri seçmekte, okumakta ve araç kullanmakta güçlük çekebildiğini kaydetti.

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Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Kadayıfçılar, toplumda vakaların yüzde 85-90'ının kuru tip olduğunu bildirdi.

Kuru tip hastalığın başlangıç ve orta evrelerinde kişinin herhangi bir belirti fark etmeyebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kadayıfçılar, erken dönemde göz muayenesinin önemini vurguladı.

YAŞ TİPİ ANİ GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİYOR

Yaş tip sarı nokta hastalığının görülme oranının yüzde 10-15 olduğunu belirten Kadayıfçılar, bu türün daha ani görme kaybına yol açabildiğini ifade etti.

Yaş tip hastalıkta enjeksiyon tedavisi uygulandığını aktaran Kadayıfçılar, bu yöntemle görmenin korunabildiğini, bazı hastalarda görme düzeyinin artırılabildiğini söyledi.

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Erken teşhisin tedavide belirleyici olduğunu vurgulayan Kadayıfçılar, ailesinde sarı nokta hastalığı bulunan kişilerin 50 yaşından itibaren düzenli göz muayenesi yaptırmasını önerdi.

Hastalığın bir gözde başlayıp diğer gözde görülmemesi durumunda kişinin görme kaybını fark etmekte zorlanabileceğini belirten Kadayıfçılar, bazı hastaların bir gözünü kapattığında diğer gözündeki görme kaybını fark ederek hastaneye başvurduğunu, bu aşamada tedavi için geç kalınabildiğini dile getirdi.

"SİGARA SARI NOKTADA DAMAR YAPISINA ZARAR VERİYOR"

Sarı nokta hastalığından korunmada yaşam alışkanlıklarının önemine dikkati çeken Kadayıfçılar, şunları kaydetti: "Sarı nokta hastalığından korunmak için sağlıklı beslenmek, obeziteden uzak durmak, hareketli bir yaşam, Akdeniz tipi beslenmek ve sigara içmemek çok önemli. Sigara sarı noktada damar yapısına zarar veriyor. Yaş tip sarı noktada, yeni damarlar oluşuyor. Yeni damarlar, görme merkezinde sıvı sızıntılarına ya da kanamalara neden oluyor."

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Kadayıfçılar, sarı nokta hastalığının belirtileri arasında kareli kağıtların eğri görülmesi, okurken yazıların kayması, harflerin şeklinin değişmesi ve bulanık görmenin bulunduğunu sözlerine ekledi.