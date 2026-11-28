Emre Belözoğlu'nun zor kararı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın akşam Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde alınan Shakhtar galibiyetinin moraliyle maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önnüde hata yapmak istemiyor. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Erzurumspor maçını kazanarak zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu kritik mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışırken, orta sahada İsmail-Kante-Guendouzi üçlüsünden hangisini keseceğine karar vermiş değil. İşte Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı öncesi son gelişmeler...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
BROWN DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuşacak.
Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.
2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek.
ERZURUMSPOR İLE LİGDE 5. RANDEVU
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.
2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı.
Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı.
Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
ORTA SAHADA ZOR KARAR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışırken, özellikle orta saha tercihinde zorlanıyor...
Ligdeki Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında Guendouzi-İsmail ikilisini tercih eden ve Kante'yi yedek kulübesine çeken Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar maçında Kante'nin ortaya koyduğu performans nedeniyle bu kez kararsız kaldı.
Tecrübeli teknik adamın son dönemde performansında düşüş gözlenen ve yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken Guendouzi'yi Erzurumspor karşısında kulübeye çekebileceği öğrenilirken, mücadeleye Kante-İsmail orta saha ikilisiyle başlayabileceği kaydedildi.
FORVETTE MURIQI AĞIR BASIYOR
10 numara pozisyonunda yeniden İrfan Can Kahveci'yi kullanması planlayan Belözoğlu, sağ kanatta Greenwood'a, sol kanatta ise Oğuz Aydın'a görev verip, Kerem'i yedek soyundurması bekleniyor. İleri uçta ise Lukaku'ya oranla Vedat Muriqi formaya daha yakın.
Öte yandan cezası sona eren Archie Brown'ın da sol bekte Levent'ten formayı alması bekleniyor. Sağ bekte Semedo, göbekte ise Skriniar-Oppong ikilisi görev yapacak. Kale ise yine Ederson'a emanet.