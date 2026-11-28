Karadeniz ve Laz müziğini rock müziği ile sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971'de Artvin'de doğdu. Aktivist kimliğiyle de tanınan sanatçı 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başladı. 1994 yılında Laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı. Aynı yıl arkadaşları ile birlikte 'Zuğaşi Berepe' adında bir grup kurdu. 1995 yılında grup 'Va Mişkunan' adlı ilk albümünü yayımladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı.
1998 yılında ikinci albümleri 'İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, 'Viya!' adlı ilk solo albümünü yayımladı. 2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte 'Gülbeyaz' adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kâzım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başladı. 2004 yılında 'Hayde' adlı ikinci albümünü çıkardı. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu. 2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kazım Koyuncu konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesinde verdi. 25 Haziran 2005'te, testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de 33 yaşında hayatını kaybetti.