Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in imzasını taşıyan, Karadeniz ezgilerini rock müziğin asi ruhuyla harmanlayarak milyonların kalbinde yer edinen Kazım Koyuncu’nun yaşamından esinlenen ‘Kazım: Yarım Kalan’, 1 Ocak’ta beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin fragmanıyla birlikte Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya dönüşüm süreci de gözler önüne serildi.

Üzümoğlu, aylar süren yoğun ve sıkı bir diyet ve kondisyon programıyla tam 19 kilo verdi. Sanatçının farklı dönemlerdeki yüz hatlarını ve saç yapısını kusursuz yansıtmak amacıyla her set günü titiz bir hazırlık yürütüldü. Sanatçının karakteristik gülüşü ve ağız yapısını yakalamak için ise oyuncuya döneme ve yaş aralıklarına göre özel olarak tasarlanan 10 adet özel diş hazırlandı.

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Role hazırlık sürecinde yalnızca görsel benzerlikle yetinmeyen Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’nun müzisyen kimliğini ve sahne ruhunu yaşatabilmek adına çok özel bir hazırlık sürecinden geçti. Oyuncu, gitar ve sahne duruşu çalışmalarını bizzat Kazım Koyuncu’nun üniversite döneminden arkadaşı olan ve vaktiyle kendisine de gitar dersi veren Deniz Bayrak ile birlikte yürüttü.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik yer alıyor.