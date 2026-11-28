YASİN MATUK: STADA YÜRÜRKEN VE STAT İÇİNDE BİBER GAZI VE JOPLA MÜDAHALE ETTİLER

Gürcistan polisinin çifte standart uyguladığını savunan Yasin Matuk, "Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve jopla müdahale ettiler. Gürcü polisi bize biber gazı ve jopla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu. Bu süreçte yanımızda olan ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması için çaba gösteren devlet büyüklerimize ve tribün liderlerimiz İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.