Yedigöller'de bataklığa saplandılar! Böyle kurtarıldılar
Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araç, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar ve görevliler, güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığındaki koordinasyon merkezine getirildi.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı.
Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.
ARAÇ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU
Saatler süren çalışmaların ardından araç, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.
MİNİBÜSE ULAŞILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli’den geziye geldikleri Bolu’da Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen ve sonrasında sağlıklı şekilde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan minibüse ilk ulaşıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çamura saplanan minibüsün bulunduğu ve çocukların kurtarıldığı anlar yer aldı.
SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI
Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı.
İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.
Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.