Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! 29 ilde 84 gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı" denildi.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 11:12 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 29 ildeki operasyonda 84 zanlının yakalandığını bildirdi.
29 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON
AA'da yer alan habere ve bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde jandarma komutanlıklarınca 29 ilde operasyon düzenlendi.
84 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların DEAŞ'a üye oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
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