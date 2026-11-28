Çayeli ilçesine bağlı eski adı Çeçeva olan Haremtepe köyünde çay bahçesinde, bir grup arkadaşın bölgeyi tanıtacak farklı proje arayışıyla başlayan süreç, atölye çalışmasına taşındı. Demir doğrama ustası Servet Genç, 10 gün süren çalışmayla 400 kilo ağırlığında ve 3 metre yüksekliğinde çay bardağı şeklindeki salıncak yaptı.

Lazer kesim ve demir işçiliğiyle imalathanede hazırlanan çay bardağı formundaki ‘sallama çay’ adı verilen salıncak, çay bahçesine kurulan demir profile monte edildi. Salıncak, çocukların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunuldu.

Rize şehir merkezindeki çay bardağı binası ve Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çay bardağı şeklindeki kontrol kulesinin ardından ortaya çıkarılan ‘çay bardağı salıncak’ ilgi odağı oldu. Salıncağa binenler, çay bahçelerinin ortasında sallanarak manzarayı izliyor.

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"DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÇAY BARDAĞI OLDU"

Salıncağın yapım sürecini anlatan demir doğrama ustası Servet Genç, "Arkadaşlarla otururken 'Rize'mizi tanıtacak farklı ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Çay bardağı fikri çıktı, bunu salıncağa çevirdik. Yaklaşık 10 günlük çalışmayla demirden 400 kilo civarında bir ürün ortaya çıkardık. Dünyanın üçüncü büyük çay bardağı oldu; ilki Rize merkezde, ikincisi havalimanında, üçüncüsü de burada Çeçeva'da. Tepkiler çok güzel, gelenler memnun; 'sallama çay' diyorlar. Farklı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"HERKES SALLANAN ÇAY BARDAĞI DEDİ"

Arkadaş grubundan Recep Yormaz "Bunu yapıp getirirken üzerine bir ayıcık koyduk, sallandıkça herkes 'sallanan çay bardağı' dedi. Biz de ismini böyle koyduk. Burada alt kafede otururken istişareyle bu projeyi çıkardık. Çeçeva, çayıyla bilinen bir yer, Kenan amcamız da 40 yılı aşkın süredir burada çok güzel işler yaptı. Biz de doğanın içinde farklı bir şey olsun, insanlar buraya gelip mutlu ayrılsın istedik" diye konuştu.

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"TAM RİZE'Yİ SİMGELİYOR"

İstanbul'un kenti ziyarete gelen Ayşe Zühre Karkın, "Güzel ve yaratıcı bir fikir olmuş. Bugün havalimanına inerken de çay bardağı görmüştüm, tam Rize'yi simgeliyor. İçinde sallanmak keyifli ama biraz korkutucu" diye konuştu.

İzmir'den gelen Tuğçe Özer de "İzmir'de böyle yerler yok, burası çok güzel. Yükseklik korkum var ama burada korkumu yendim, salıncağa bineceğim. Çay bardağı formundaki eserler ve 'sallama çay' ismi çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.