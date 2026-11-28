Sarıgül soruşturmasında Özgür Özel ve 4 isim için fezleke düzenlemesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında adı geçen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 13:04 Güncelleme:
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