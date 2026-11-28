1'i öldü, diğeri ağır yaralı... Kanlı biten husumet

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 22 yaşındaki Berat Çağlayan Çelik, önce husumetlisi olan F.Ö.'yü, sokağın ortasında kalbinden vurarak ağır yaraladı. Çelik, daha sonra ise başına ateş ederek canına kıydı. Hastaneye kaldırılan F.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. (İHA)