O anlar kamerada... 1 dakika 14 saniyede 4 kilo altın hırsızlığı
İstanbul'da, bir kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri giren şüpheliler, 4 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 dakika 14 saniye süren soygun güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul Fatih'te, Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu, 30 Eylül’de soyuldu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
KEPENGİN KİLİDİNİ KIRIP GİRDİLER
DHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri girdiğini belirledi.
2 ŞÜPHELİ 4 KİLO ALTINI ÇALDI
Görüntülerde, içeri giren 2 şüphelinin, vitrindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını, 1 dakika 14 saniye süren soygunla alarak dışarıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığı görüldü.
ÖNCE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobil, Başakşehir’de bir ara sokakta terk edilmiş halde bulundu. Aracı temin ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece’de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
BİR ŞÜPHELİNİN 20 YIL HAPİS CEZASI VARDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A.’nın, daha önce işlediği suçlardan dolayı hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.