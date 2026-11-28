54 yıldır Fransa’da yaşayan 77 yaşındaki Cafer Arslan’ın Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki 14 taşınmazı, iddiaya göre sahte vekâletnameler ve sağlık raporlarıyla elinden alındı. 500 milyon lira değere sahip araziler, bir ayda üç farklı kişiye devredildi. Tüm bu işlemler sırasında Fransa’da olduğunu söyleyen Arslan, dolandırıcıların akıl almaz yöntemleri ve aylardır süren hukuk mücadelesini Habertürk’e anlattı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşanan gayrimenkul dolandırıcılığı iddiası, dikkat çeken ayrıntılarıyla gündeme geldi. 77 yaşındaki Cafer Arslan 54 yıldır ailesiyle beraber Fransa’da ikamet ediyor. Yıllar içinde edindiği birikimle Kandıra’da yatırım yaptı, toplam 14 arazi satın aldı.

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İddiaya göre Arslan’ın 56 dönüm büyüklüğündeki tüm taşınmazları, kendisi Fransa’dayken sahte vekaletnamelerle el değiştirdi, 32 günde üç farklı kişiye devredildi. Arslan, “4 Eylül 2026’da akrabalarım arayıp arazilerimin satıldığını haber verdi. 6 Eylül’de Türkiye’ye geldim. Jandarmaya, polise, tapu müdürlüğüne, adliyeye gittim. Suç duyurusunda bulundum, tapulara tedbir kararı talep ettim ama hepsi çoktan satılmıştı, 54 yıllık birikimimi bir anda benden çaldılar ” dedi.

SAHTE VEKALETNAMELERLE SATIŞ YETKİSİ

İddiaya göre dolandırıcılıkta ilk adım, Arslan adına düzenlenen sahte vekâletnameler oldu. Arslan’ın hiç tanımadığı bir kişi adına, başvurmadığı Beyoğlu’nda bir noterlik tarafından iki farklı tarihte satış yetkisi içeren vekâletnameler düzenlendi. Üstelik söz konusu işlemler noterlik binası dışında gerçekleştirildi. Arslan, yapılan noter işlemine “Hayret ediyorum, ben yurt dışındayken, noter nasıl veriyor bu müsaadeyi?” diyerek tepki gösterirken, avukatları müvekkillerinin vekâletname düzenlendiği tarihlerde Fransa’da olduğunu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan alınan yurda giriş-çıkış kayıtlarıyla sabit olduğunu savundu.

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“SAHTE VEKALETNAMEYİ MUHALLEBİCİDE İMZALATMIŞLAR”

Cafer Arslan’ın avukatları, vekaletnamenin düzenlendiği yer ile ilgili çelişkilere vurgu yaptı. “Vekaletname üzerinde adres, iş yoğunluğu nedeniyle gidilen Şişli’deki bir plazanın dördüncü katı yazılmış. Ancak dördüncü katta 10 bağımsız bölüm var, hepsi, farklı işletmeler. Bu vekaletnamenin nerede imzalandığı net şekilde belirtilmemiş.” Cafer Arslan’ın avukatlarının talebi üzerine Kandıra 2. Asliye Hukuk Mahkemesi noterden kamera kayıtlarını talep etti. Noterden gelen cevap ile vekaletnamenin resmi evrakta yazıldığı gibi plazada değil, bir AVM’deki muhallebicide imzalandığı ortaya çıktı. Avukat Ziya Kara “Noter dışında işlem yapılarak iz bırakılmamaya çalışılmış. Bu dolandırıcılığın en önemli halkası imzaya yetkili noterdeki baş katiptir. İki vekaletnameyi de aynı kişi düzenlemiş” dedi. Soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesini talep etti.

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"SAHTE VEKALET"TEN ÖNCE "SAHTE SAĞLIK RAPORU"

Vekâletnamelerin yanı sıra sağlık raporları da dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. İddiaya göre dolandırıcılar tapu satışında engel teşkil etmesin diye 77 yaşındaki Cafer Arslan adına iki farklı tarihte İstanbul’daki bir vakıf hastanesinden sağlık raporu aldı. Raporlarda Arslan’ın hukuki işlem yapmaya elverişli olduğu ve akli melekelerinin yerinde bulunduğu belirtildi. Ancak Arslan, söz konusu tarihlerde Fransa’da olduğunu söyleyerek hastaneye gitmesinin mümkün olmadığını savundu. Avukat Ziya Kara “İki vekâletname için düzenlenen sağlık raporları aynı hastaneden, aynı doktordan ve aynı gün alındı. Hastane kayıtları, imzaları ve mühürleri gerçek ancak rapor verilen kişi gerçek değil” dedi. “Ya hastaneye başka biri götürüldü ve Cafer Arslan gibi muayene edildi. Ya da doktor bir şekilde bu organize dolandırıcılığa dahil edildi” diyen avukat Alper Kara, raporların düzenlendiği güne ait hastane odası ve koridorunun kamera kayıtlarının talep edildiğine dikkat çekti.

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TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜİKİ NOTER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dolandırıcılık iddiasının boyutu Kocaeli’nin Kandıra ilçesiyle sınırlı kalmadı. 56 bin metrekarelik 14 taşınmaz, 32 gün içinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki üç farklı kişiye devredildi. Bu taşınmazların 4’ü ilk satışın ardından yeniden el değiştirdi. Böylece üçüncü kişilere kadar uzanan bir devir zinciri oluştu. Avukat Ziya Kara, "Burada her iki tapu müdürlüğünün de en azından ihmali olduğu çok açık. Çok kısa sürede 14 bağımsız bölüm vekaletnameyle satılıyor. Vekalet verilen kişi yersiz yurtsuz ortalıkta dolaşan, böyle bir imkanı olmadığı ilk görüşte anlaşılabilen bir insan. Zaten Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü her iki noter ile ilgili idari soruşturma başlattı." dedi. Arslan, arazilerinin ilana koymadan ve gerçek değerlerinin çok altında satıldığına dikkat çekti. Geçen yıl yalnızca 6 bin 642 metrekarelik bir arazisi için 38 milyon lira teklif edildiğini, hatta beş villa önerildiğini anlatan Arslan, buna rağmen satış yapmadığını söyledi.

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SAHTE VEKALETLE YETKİLENDİRİLEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dosyadaki en önemli soru işaretlerinden biri de sahte olduğu ileri sürülen vekâletnamelerde satış yetkisi verilen kişiyle ilgili. İddiaya göre söz konusu kişi, 14 taşınmazı üç farklı kişiye devrettikten sonra hayatını kaybetti. Böylece dolandırıcılığı kimin yaptığı, satış sürecinde kimlerin rol aldığı ve paranın kimlere aktarıldığı soruları yanıtsız kaldı. Organize bir dolandırıcılığın içine düştüğünü iddia eden Cafer Arslan, yakın çevresinden şüphelendiğini şu sözler ile dile getirdi. "Benim yerlerimin hepsini kim bilecek, en yakınımdan birisi biliyor ki bu parselleri sunmuş birilerine. Şüphelendiğim kardeşlerim var, yeğenlerim var. Birilerine teklif etmişler. Böyle yerler var alabilir misiniz diye."

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KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURUYOR

Arslan'ın avukatları hem emniyete hem savcılığa suç duyurusunda bulundu, tapu iptal tescil davası açtı. Mahkeme 14 taşınmazın üzerine tedbir koydu. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Avukat Alper Kara; nitelikli dolandırıcılık, organize şekilde resmi belgede sahtecilik, suç örgütü kurmak ve üye olmak suçlarının oluştuğunu iddia etti. "Soruşturmaya dair henüz delil toplanmadı, operasyon yapılmalı ve gözaltı durumu değerlendirilmeli" dedi. Bu süreçte Fransa'ya ailesinin yanına dönemeyen 77 yaşındaki Arslan'ın hukuk mücadelesi sürüyor.