Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu’nda gerçekleşen ve toplam 35 ödülün sahiplerini bulduğu gecede, Türk müziğinin geçmişten günümüze uzanan usta isimleri bir araya geldi.

Gecede; Fazıl Say, Ahmet Selçuk İlkan, Yusuf Hayaloğlu, Toygar Işıklı, Mabel Matiz, Semicenk, Aydilge, Gazapizm ve Sagopa Kajmer gibi pek çok isim aynı çatı altında buluştu.

78 yaşındaki Fuat Güner, davete kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile katıldı.

"BİZDE MİRAS PAYLAŞIMI KONUŞULMAZ"

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, ailelerinde mal paylaşımının gündeme getirilmediğini söyledi. Dünyaya bırakacağı en büyük mirasın halkın sevgisi olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, “Bu konuyu daha önce de bana sordular, cevap verdim. Herkesin mirasını dağıtırken, verirken, yorum yaparken tavrı ayrıdır. Onlara saygı duyuyorum. Ama bizde miras diye bir şey söz konusu edilmez” dedi. Sanatçı sözlerine şöyle devam etti: Allah göstermesin, elbette bir gün benim de naçiz bedenim gidecektir. Ama ben gittiğim zaman evimdekiler asla ‘Mal paylaşalım’ demediler. Anneleri sağsa, anneleri bir gün giderse ben kalırsam yine kimse ‘Baba, annemiz gitti, hadi şu malı paylaşalım’ demez. Bizim geleneğimizde ayıptır, kimse söylemez. Kayınpederim, kaynanam da öldü. 20 sene oldu. Ne malından haber sorarım ne servetiyle ilgileniriz. Bizde gelenek görenek budur. Diğer sanatçıların tavırları bizi ilgilendirmez. Herkesin yolu açık olsun.

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Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 50'nci sanat yılını kutladığını belirterek Coşkun Sabah'a zeytin dalı uzattı.

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İlkan, usta sanatçıya barış mesajı vererek, "Bize yakışan sarılmak, barışmak ve daha güzel şarkılar yapmak” dedi. İlkan, “Bazen insanlar istemeden bazı sözler söyleyebilir. Ben onun kalbinin çok iyi olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce bize yakışan, sanatçılara örnek olmak. Yaşlarımızı aldık. Bize yakışan sarılmak, barışmak ve daha güzel şarkılar yapmak" ifadelerini kullandı.