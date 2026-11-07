Coşkun Sabah'tan Ahmet Selçuk İlkan'a: 'Anılar' benim kırmızı çizgim

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 1989 yılında müzikseverlerle buluşan 'Anılar'ın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Coşkun Sabah, şarkının ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Askerlik yaptığı dönemde bir izin gününde söz ve melodinin aynı anda aklına geldiğini belirten sanatçı, şarkının nakaratını kısa sürede oluşturduğunu söyledi.

Şarkının bazı bölümlerinde Ahmet Selçuk İlkan’ın da katkısı olduğunu ifade eden Sabah, “Coşkun başladı, Ahmet yazdı, tekrar Coşkun, yine Ahmet. Yani ortak bir çalışma. MESAM kayıtlarında da bu zaten açıkça görülüyor” dedi.

"HAKKINI ARAMAK NE ZAMAN BERİ POLEMİK"

Geçmişte yaşanan bazı açıklamalardan dolayı kırgınlık duyduğunu dile getiren Coşkun Sabah, özellikle kendisi hakkında kullanılan ifadelerin ardından artık sessiz kalmak istemediğini belirtti. Sabah, "İnsanları olduğu gibi kabul ediyorduk, ses çıkarmıyorduk. Ama artık gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Hakkını aramak ne zamandan beri polemik oluyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kendi repertuvarındaki şarkıların bir bölümünün söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu, büyük bölümünde ise şairlerin şiirlerini bestelediğini anlatan Sabah, bugüne kadar birlikte çalıştığı söz yazarlarının emeklerine her zaman teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

"KIRMIZI ÇİZGİM"

Şarkının yıllar içinde kendisiyle özdeşleştiğini söyleyen Coşkun Sabah, "Anılar benim kırmızı çizgim. Sokakta yürürken bile insanlar beni görünce ‘Anılar yürüyor’ diyor. Bu şarkı benimle özdeşleşti. Ben sadece gerçeklerin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının bir polemik yaratmak amacı taşımadığını özellikle vurgulayan sanatçı, MESAM kayıtlarının paylaşarak, ortak söz yazarlığına dikkat çekerek yıllardır süren tartışmada kendi açısından son noktayı koyduğunu belirtti.

"EMEK HIRSIZI" DEMİŞTİ

Müzik dünyasının iki ismi arasında yıllardır devam eden gerilim, bir kez daha gündeme taşınmıştı. Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah’ın kendisine yönelik 'emek hırsızı' iddiasına yanıt vermişti. İlkan, "Onu meşhur eden şarkılarını ben yaptım. Ben şiirlerimle anılıyorum o polemiklerle anılıyor" demişti.