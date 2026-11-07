İstanbul'da olay, 5 Kasım'da, saat 06.10 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Kırgızistan uyruklu Aizhıbek Nurgzy Kyzy (35) ile arkadaşı Raiana A. (38), çalışmak amacıyla bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi.

MEMLEKETLİSİNİN EVİNE GİTTİ

Garsonluk yapan iki kadın, bir tanıdıklarının yönlendirmesi üzerine yine Kırgızistan uyruklu Vanera S.’nin evinde geçici olarak kalmaya başladı.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE ODASINDAN ÇIKTI

Cinayetin ardından ifadesine başvurulan tanık Raiana A., olay gecesi yaşananları polise anlattı. Raiana A.’nın ifadelerine göre, olay gecesi öldürülen arkadaşı Aizhıbek ile evde sohbet ediyorlardı. Ev sahibi Vanera S. bir süre sonra alkollü şekilde odasından çıkarak telefonla yüksek sesle tartışmaya başladı. İddialara göre Vanera S., daha sonra iki kadına karşı saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine evde tartışma çıktı.

REKLAM

GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Tanığın anlatımına göre, kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Vanera S., bıçakla Aizhıbek Nurgzy Kyzy'ye saldırdı. Sol göğsünden ve sol yanağından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından Raiana A. polisi arayarak haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan Aizhıbek Nurgzy Kyzy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ: BANA HAKARET EDİNCE KAVGA ÇIKTI

Olayın ardından bıçakla birlikte yakalanan Vanera S.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Vanera S., evine misafir olarak gelen Aizhıbek Nurgzy Kyzy ile yüksek sesle telefonla konuşması nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli, tartışma sırasında Aizhıbek'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve bıçakladığını anlattı.

REKLAM

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Aizhıbek Nurgzy Kyzy'nin 28 Ağustos'ta, şüpheli Vanera S.’nin ise 9 Eylül'de Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Olayın tanığı Raiana A.’nın da 26 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vanera S. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.