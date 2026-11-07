Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
İstanbul'da, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki Aizhıbek Nurgzy Kyzy'nin, kaldığı evde bıçaklanarak öldürülmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Çalışmak için Ankara'dan İstanbul'a gelen ve bir arkadaşının evinde geçici olarak kalan genç kadın, ev sahibi 32 yaşındaki Vanera S. ile tartıştı. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Vanera S. 'nin yüksek sesle telefonla konuşması nedeniyle başlayan tartışmada, göğsünden ve yüzünden bıçaklanan Kyzy hayatını kaybederken, şüphelinin ve olaya tanık olan arkadaşının ifadeleri cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı
İstanbul'da olay, 5 Kasım'da, saat 06.10 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Kırgızistan uyruklu Aizhıbek Nurgzy Kyzy (35) ile arkadaşı Raiana A. (38), çalışmak amacıyla bir gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi.
MEMLEKETLİSİNİN EVİNE GİTTİ
Garsonluk yapan iki kadın, bir tanıdıklarının yönlendirmesi üzerine yine Kırgızistan uyruklu Vanera S.’nin evinde geçici olarak kalmaya başladı.
ALKOLLÜ ŞEKİLDE ODASINDAN ÇIKTI
Cinayetin ardından ifadesine başvurulan tanık Raiana A., olay gecesi yaşananları polise anlattı. Raiana A.’nın ifadelerine göre, olay gecesi öldürülen arkadaşı Aizhıbek ile evde sohbet ediyorlardı. Ev sahibi Vanera S. bir süre sonra alkollü şekilde odasından çıkarak telefonla yüksek sesle tartışmaya başladı. İddialara göre Vanera S., daha sonra iki kadına karşı saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine evde tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLADI
Tanığın anlatımına göre, kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Vanera S., bıçakla Aizhıbek Nurgzy Kyzy'ye saldırdı. Sol göğsünden ve sol yanağından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından Raiana A. polisi arayarak haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan Aizhıbek Nurgzy Kyzy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ: BANA HAKARET EDİNCE KAVGA ÇIKTI
Olayın ardından bıçakla birlikte yakalanan Vanera S.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Vanera S., evine misafir olarak gelen Aizhıbek Nurgzy Kyzy ile yüksek sesle telefonla konuşması nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli, tartışma sırasında Aizhıbek'in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve bıçakladığını anlattı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Aizhıbek Nurgzy Kyzy'nin 28 Ağustos'ta, şüpheli Vanera S.’nin ise 9 Eylül'de Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Olayın tanığı Raiana A.’nın da 26 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vanera S. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.