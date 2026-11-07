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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü

        Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Vuslat' karakterine hayat veren Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ı kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncunun acı günü

        Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın ölümüyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Suar'ın entübe edildiği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, hayat arkadaşı için dün dua istemişti.

        Ancak Gökhan Suar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşim Gül acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Suar, bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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