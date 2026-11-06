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        Galatasaray'da Osimhen şoku!

        Galatasaray, Victor Osimhen'in dizinden operasyon geçireceğini ve bu nedenle Amedspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Osimhen şoku!

        Galatasaray, Victor Osimhen'in sol dizinde serbest fragman tespit edildiğini ve diz cerrahisi operasyonu geçireceğini açıkladı. Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılıların 7 Kasım Cumartesi akşamı oynayacağı Amedspor maçında forma giyemeyecek.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

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