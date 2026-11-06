İsrail Başbakanlığı, yaklaşık 4 milyar dolarlık ABD yardımının kesileceğini doğruladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, yaklaşık 4 milyar dolarlık ABD askeri yardımının kesileceğini günler sonra doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımı keseceğini duyurmasının ardından Başbakanlık Sözcüsü Doron Spielman'ın Fox News'e yaptığı açıklamayı X hesabından paylaştı.

Trump'ın açıklamasından günler sonra Tel Aviv yönetimi adına 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımının kesileceğini ilk kez doğrulayan Spielman, İsrail'in ABD askeri yardımını hem kendisini savunmak hem ABD ve diğer Batı ülkelerinin düşmanlarıyla mücadele etmek için kullandığını ileri sürdü.

REKLAM

Spielman, İsrail'in güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahip olduğunu öne sürerek Trump ve Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail'e yardımı düzeyinden iki ülkenin ortaklığı düzeyine geçtiğini iddia etti.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e askeri yardımının ne zaman kesileceğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.