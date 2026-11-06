İsrail Başbakanlığı, yaklaşık 4 milyar dolarlık ABD yardımının kesileceğini doğruladı

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.
Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." demişti. İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının ardından, yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savunmuştu.