İstanbul Beylikdüzü’nde, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir alzheimer ve demans bakım merkezinde, Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere’nin (79) personeller tarafından şiddete uğrayarak yaraladıkları iddialar üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAMEDE İKİ ŞÜPHELİ VAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere ‘mağdur’, Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

GÖRÜNTÜLERİN OLDUĞU İFADE EDİLDİ

İddianamede, mağdurların bakımevinde kaldıkları, şüphelilerin ise bakımevinde çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.’nin mağdur Gülay Tanrıyeri’yi iterek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

Şüpheli Banu Z.’nin, mağdur Gülmi Kordere’ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu iddianamede kaydedildi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Banu Z.’nin, savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Banu Z., "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAFİF BİR ŞEKİLDE İTTİRDİM"

Şüpheli Sudenez M. ise savcılık ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri’yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri’yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.

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İKİ MAĞDUR DA OLAYI HATIRLAMIYOR

İddianamede, 2 mağdurun da yaşanan olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezine sevk edildikleri, mağdurların hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığı vurgulandı.

İŞTE 2 ŞÜPHELİYE İSTENEN CEZA

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Banu Z. hakkında, ‘ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Sudenez M. hakkında ise iddianamede, ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.