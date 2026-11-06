Sonunu bildiğimiz hikayeleri izlemek bizi artık daha çok heyecanlandırıyor!

Filmin en büyük sırrı ise çoktan biliniyor. Haymitch arenadan sağ çıkacak, çünkü onu yıllar sonra Katniss’in yanında gördük. Seyirci yalnızca sonucu değil, bedelini de biliyor: Kimseye güvenmeyen o adam bu oyunların eseri.

Yönetmen koltuğunda yine Francis Lawrence’ın oturduğu, genç Haymitch’i Joseph Zada’nın canlandırdığı film, gerilimini “ne olacak” sorusundan değil, “bu çocuk o adama nasıl dönüştü” sorusundan kurmak zorunda.