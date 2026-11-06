Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye yaptığı açıklamalarda, EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarını, bölgesel gelişmelerin ekonomiye etkilerini, enerji güvenliğini ve önümüzdeki hafta Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Falcetti, "Bugüne kadar Türkiye'ye 2,5 milyar Euro yatırım gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak özel sektör projelerinin finansmanına odaklanıyoruz. Bu 2,5 milyar Euro'luk yatırımın yaklaşık yüzde 70'ini yeşil finansman oluşturuyor." dedi.

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Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Falcetti, "Yine güçlü bir yıl bekliyoruz. Rekor bir yıl olup olmayacağını göreceğiz çünkü önümüzde hala üç ay var. Ancak EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları açısından kesinlikle çok güçlü bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇ VE DIŞ ŞOKLARA KARŞI OLDUKÇA DAYANIKLI"

Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve EBRD'nin yatırımlarına etkisini değerlendiren Falcetti, Türkiye ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığına dikkati çekti.

Falcetti, "Bu ülkede geçirdiğim iki yılın ardından şunu söyleyebilirim: Türkiye ekonomisi, iç ve dış şoklara karşı oldukça dayanıklı. Ekonomide pek çok şoka tanık olduk. Bunların en sonuncusu, enerji sektöründe yaşanan ve doğal olarak ülkenin cari dengesini de etkileyen şok oldu. Ancak aynı zamanda, örneğin turizm gelirleri açısından çok iyi bir sezon geçirildiğini de gördük. Yetkililerin de yüksek enerji fiyatlarının etkileriyle başa çıkmak için önlemler aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

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Bölgesel gelişmelere karşı EBRD'nin özel bir destek paketi oluşturduğunu aktaran Falcetti, şöyle devam etti:

"Yakın çevrede yaşanan gelişmelere yanıt olarak Türkiye'nin yanı sıra krizden daha doğrudan etkilenen Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkeleri de kapsayan özel bir destek paketini devreye aldık. Yüksek enerji fiyatları nedeniyle geçici likidite sıkışıklığı yaşayan şirketlere acil likidite sağlamaya hazırız. Türkiye'de bu durumda olan çok fazla şirket görmemiş olmamız sevindirici. Ancak gerektiğinde kullanıma sunabileceğimiz bir paketimiz hazır."

"YEŞİL DÖNÜŞÜM BİR GEREKLİLİK"

Enerji güvenliğinin EBRD'nin yeşil dönüşüm stratejisindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Falcetti, bankanın yeşil ekonomiye geçişi destekleme yaklaşımında değişiklik olmadığını belirtti.

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Falcetti, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yeşil ekonomiye geçişi destekleme odağımız değişmedi. EBRD olarak bu doğrultuda bir stratejimiz ve yeşil finansman konusunda oldukça iddialı hedeflerimiz var." dedi.

Yaşanan krizlerin yeşil dönüşümün önemini daha da ortaya koyduğunu vurgulayan Falcetti, şunları kaydetti:

"Mevcut krizin ortaya koyduğu şu: Yeşil dönüşüm, iklim gündemine katkı sağlamanın da ötesinde bir gereklilik. Enerji güvenliği açısından ve Türkiye gibi ülkelerin Avrupa Birliği'ne ya da ABD'ye ihracatını sürdürürken rekabet güçlerini korumaları bakımından da çok önemli. Bu nedenle, enerji güvenliğinin artık daha da öne çıkmasıyla birlikte, yaptığımız yatırımların kapsamını genişlettiğimizi düşünüyorum."

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Türkiye'nin enerji ithalat faturası ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Falcetti, "Körfez'deki krizle birlikte bunun daha da belirgin hale geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi çok önemli. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerinin daha da yükseltilmesi gerekiyor. Hatta yenilenebilir enerjiyle birlikte depolamayı da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

"GEFF TÜRKİYE III KAYNAĞININ NEREDEYSE TAMAMI YIL SONUNA KADAR KULLANDIRILACAK"

EBRD'nin 1 milyar Euro'luk GEFF Türkiye III finansman programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Falcetti, kaynağın neredeyse tamamının yıl sonuna veya gelecek yılın başına kadar kullandırılmasını beklediklerini söyledi.

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Falcetti, "Aslına bakarsanız hemen hemen hepsi; çünkü yakın zamanda ekibimle konuştum ve bu imkânın yeni bir finansman artırımını hazırlamaya başlıyoruz." dedi.

Programın işleyişine ilişkin bilgi veren Falcetti, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu partner bankalarımız aracılığıyla yürütüyoruz. Biz bir finans kuruluşuna kredi sağlıyoruz. Bu kuruluş da EBRD'nin kendisine sağladığı kredinin birkaç katı tutarında kaynağı, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye kadar uzanan projelerin finansmanına aktarıyor. Bu süreçte, çevresel faydayı en üst düzeye çıkarmamızı sağlayacak en ileri teknolojileri belirleyen bir teknoloji seçim aracından yararlanıyoruz. Dolayısıyla kaynağın neredeyse tamamının yıl sonuna ya da gelecek yılın başına kadar kullandırılacağını düşünüyorum."

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"PROJELERE YATIRDIĞIMIZ HER 1 EURO İÇİN, ORTALAMA 2 EURO İLAVE FİNANSMAN SAĞLIYORUZ"

COP31 kapsamında iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşmesinin önündeki engellere değinen Falcetti, özel sermayenin harekete geçirilmesinin önemine işaret etti.

Falcetti, "EBRD olarak, finansman açığının kapatılmasına katkı sağlamaya hazırız. Bu nedenle önceliklerimiz arasında hem uygulamaya odaklanmak hem de özel sermayenin harekete geçirilmesini desteklemek var. Projelere doğrudan yatırdığımız her 1 Euro karşılığında, diğer finansman kaynaklarından ortalama 2 Euro sağlanmasına aracılık ediyoruz." diye konuştu.

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Yatırımların hayata geçirilmesinde uygun düzenleyici çerçevenin önem taşıdığını belirten Falcetti, şöyle devam etti:

"Hedeflere ulaşmanın önündeki engellere gelince, finansmana uygun projelerin belirlenmesi ve özel sermayeyi çekecek düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, az önce depolamadan söz etmiştim. Türkiye'de depolama, yenilenebilir enerjiyle birlikte ele alınması gereken temel bir unsur. Bu tür yatırımları teşvik edecek düzenlemelerin bulunması kritik önem taşıyor."

Falcetti, doğru politikaların ve finansman kaynakları arasındaki koordinasyonun önemine de dikkati çekerek, "Düzenlemeler, doğru politikalar ve başlıca finansman kaynaklarının finansmana uygun projelere yönlendirilmesi için koordinasyon gerekiyor. Projelerin hazırlanması da çok önemli bir faktör. Bunun için özel bir destek mekanizmamız var. Yani bütün bunları bir paket olarak ele almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"COP31'DE TAAHHÜTLERDEN UYGULAMAYA GEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

COP31'e ilişkin beklentilerini de paylaşan Falcetti, zirvede somut girişimlerin hayata geçirilmesine odaklanacaklarını belirtti.

Falcetti, "Benim açımdan, taahhütlerden uygulamaya geçmek çok önemli olacak. Bunu desteklemek için EBRD olarak bu yıl COP'ta başlatacağımız bir dizi girişimimiz var." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin COP31 kapsamında başlatacağı girişimlerden birinin Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu olduğunu belirten Falcetti, şunları söyledi:

"Bizim açımızdan önemli somut adım Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun başlatılması. Bu platform, sanayide emisyonların azaltılmasının zor olduğu sektörlerin karbonsuzlaşmasına odaklanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Diğer çok taraflı kalkınma bankalarının da platforma katılmasını bekliyoruz. Elbette Avrupa Birliği ve İklim Yatırım Fonları'nın da desteği olacak."

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COP31'de belediyelerin finansmanına da odaklanacaklarını aktaran Falcetti, "Ayrıca belediyelerin finansmanına ve sürdürülebilir, yeşil şehirler inşa etmenin gerekliliklerine odaklanacağız. Bu da EBRD'nin önde gelen programlarından biri." dedi.