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        Haberler Ekonomi Borsa ABD borsalarında yapay zeka depremi

        ABD borsalarında yapay zeka depremi

        ABD borsalarında Demokratların son seçim zaferinin de tetiklemesiyle yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin artan endişeler sert satış dalgasına yol açtı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 5.52 gerilerken S&P 500 yüzde 4.36, Dow Jones yüzde 3.44 değer kaybetti. Wall Street'in korku endeksi olarak bilinen VIX yüzde 69 yükseldi. Nvidia ve AMD başta olmak üzere çip üreticilerinde çift haneli kayıplar yaşanırken Elon Musk'ın şirketleri Tesla ve SpaceX de satış dalgasından ağır etkilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        ABD borsalarında yapay zeka depremi

        ABD borsalarında teknoloji odaklı satış dalgası damga vurdu.

        Dow Jones endeksi günü yüzde 3.44 düşüşle tamamlarken S&P 500'deki kayıp yüzde 4.36 oldu. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 5.52 geriledi.

        Nasdaq, 6 Ekim'de gördüğü rekor kapanış seviyesinden yüzde 10'un üzerinde uzaklaşarak teknik düzeltme bölgesine girdi. Endeks böylece Nisan 2025'teki tarife kararlarından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. S&P 500 de aynı dönemden bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

        YAPAY ZEKA YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞÜ SORGULANIYOR

        Satış dalgasının merkezinde, teknoloji devlerinin yapay zeka altyapısına ayırdığı devasa bütçelerin ne zaman gelir ve kâra dönüşeceğine ilişkin endişeler yer aldı.

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        Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezleri, işlemciler ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım planları, bu harcamaların geri dönüş süresine ilişkin tartışmaları artırıyor.

        Yapay zeka alanındaki büyüme beklentisiyle son dönemde güçlü yükselişler kaydeden teknoloji hisselerinde, yüksek değerlemelerin mevcut yatırım harcamalarıyla ne ölçüde desteklenebileceği sorgulanmaya başladı.

        Yatırımcılar bir yandan yapay zeka hizmetlerine yönelik talebin büyümesini beklerken diğer yandan bu talebi karşılamak için yapılan altyapı harcamalarının şirketlerin nakit akışına ve kârlılığına etkisini değerlendiriyor. Veri merkezi yatırımlarının yavaşlaması ihtimali ise yalnızca teknoloji devlerini değil, bu altyapıya çip, bellek, sunucu ve enerji sağlayan şirketleri de baskı altında bırakıyor.

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        ÇİP ÜRETİCİLERİNDE ÇİFT HANELİ KAYIPLAR

        Yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler, çip üreticilerinin hisselerinde çok daha sert fiyatlandı. AMD hisseleri yüzde 17.26 gerilerken Nvidia'daki düşüş yüzde 9.26 oldu. Intel hisseleri de yüzde 10.33 değer kaybetti.

        Bellek ve yarı iletken sektörünün diğer şirketlerinde de satış baskısı etkili oldu. Philadelphia Yarı İletken Endeksi gün içinde yüzde 12'ye varan kayıp yaşadı. Qualcomm'un akıllı telefon çipi satışlarına ilişkin beklentilerin altında kalan görünümü de sektördeki olumsuz havayı güçlendirdi.

        Qualcomm hisseleri günlük yüzde 9.49 kayıp yaşadı.

        Yatırımcılar, veri merkezi yatırımlarının yavaşlaması halinde yapay zeka çiplerine, bellek ürünlerine ve sunucu ekipmanlarına yönelik talebin de zarar görebileceğini fiyatlıyor.

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        ELON MUSK'IN ŞİRKETLERİ DE SATIŞ DALGASINDAN ETKİLENDİ

        Satış dalgası Elon Musk'ın şirketlerine de ağır darbe vurdu. Tesla hisseleri yüzde 10.77, SpaceX hisseleri ise yüzde 9.05 geriledi.

        Her iki şirketin de Teksas'taki yatırımları ve yapay zeka altyapısıyla bağlantıları, seçim sonuçlarının ardından gündeme gelen düzenleme endişelerini artırdı. SpaceX'in yapay zeka hesaplama kapasitesine yönelik yatırımları ve Tesla'nın enerji depolama faaliyetleri de şirketleri veri merkezi ekosistemindeki gelişmelere duyarlı hale getiriyor.

        Musk'ın ara seçimlerde Cumhuriyetçi adayları desteklemek için yaklaşık yarım milyar dolarlık harcama yapmış olması da siyasi gelişmelerin şirketleri üzerindeki olası etkileri açısından dikkat çekti.

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        KORKU ENDEKSİ YÜZDE 66 YÜKSELDİ

        Borsalardaki sert satış yatırımcıların risk algısına da yansıdı. Wall Street'in korku endeksi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi (VIX) yüzde 69 yükseldi.

        VIX, gün içinde 28.09 seviyesine çıkarak 8 ayın en yüksek düzeyini gördü. Endeksteki yükseliş, yatırımcıların önümüzdeki dönemde piyasalarda daha yüksek oynaklık beklediğine ve riskten korunma talebinin arttığına işaret etti.

        VIX'teki artış, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarının ardından yaşanan piyasa çalkantısından bu yana en sert yükseliş olarak kaydedildi.

        DEMOKRATLARIN SEÇİM ZAFERİ DÜZENLEME ENDİŞESİNİ ARTIRDI

        Piyasalardaki satışlarda ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin sonuçları etkili oldu. Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesi, yapay zeka sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisini gündeme getirdi.

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        Özellikle yeni veri merkezlerinin kurulmasına karşı çıkan bazı Demokrat adayların seçimleri kazanması, sektördeki yatırımların geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

        Veri merkezlerinin kurulmasına yönelik olası kısıtlamaların yapay zeka çiplerine, enerjiye ve diğer altyapı hizmetlerine yönelik talebi olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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