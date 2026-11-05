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        Haberler Magazin Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi

        Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi

        Oyuncu çift Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlendiklerini açıkladı. İkili, "Artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadeleriyle mutluluklarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile hayatını birleştirdi.

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        Çift, evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

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        Bayraktar ile Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.

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        Çift, Galata Köprüsü'nde verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

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        "SİZLERE BUNU DUYURMANIN ZAMANI GELDİ"

        Ünlü çift, paylaşımlarına "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadelerini not düştü.

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        Çifte, meslektaşlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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