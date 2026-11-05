Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi
Oyuncu çift Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlendiklerini açıkladı. İkili, "Artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadeleriyle mutluluklarını paylaştı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:00 Güncelleme:
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'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile hayatını birleştirdi.
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Çift, evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
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Bayraktar ile Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.
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Çift, Galata Köprüsü'nde verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.
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"SİZLERE BUNU DUYURMANIN ZAMANI GELDİ"
Ünlü çift, paylaşımlarına "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadelerini not düştü.
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Çifte, meslektaşlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
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