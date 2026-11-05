Şanlıurfa'da olay, önceki gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi’nde tek katlı bir evde meydana geldi.

ÜVEY ANNESİNDEN PARA İSTEDİ

DHA'daki habere göre tarım işçisi oldukları öğrenilen ailenin oğlu Hüseyin D. (21), babasıyla dini nikah ile evli olan annesi Huriye Çiçekli’den (43) para istedi.

EŞİNİN TEDAVİSİ NEDENİYLE PARA VEREMEDİ

İddiaya göre, eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten annenin, oğlunun isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı.

'POMPALI'YI ALIP TETİĞE BASTI

Kısa sürede büyüyen tartışmada, daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı.

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ANNE VE 2 KIZI YERE YIĞILDI

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri M.D. (11) ve Zeynep Demircan (23) yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Huriye Çiçekli de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan M.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KATİL İLE ARKADAŞI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin D.'yi ve kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen arkadaşı A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.