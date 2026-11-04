Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayatını kaybeden iş insanı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz cumartesi günü yoğun bakıma alınan Zorlu’nun vefatı, iş, siyaset ve cemiyet hayatını yasa boğdu. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Zorlu Ailesi taziyeleri kabul etti. Türk sanayisinin gelişimine uzun yıllar yön veren Ahmet Nazif Zorlu’nun cenaze törenine iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda isim katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla omuzlara alınan Ahmet Nazif Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.