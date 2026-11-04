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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump için kritik ara seçim: Sonuçlar gelmeye başladı, son durum ne?
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        ABD Başkanı Trump için kritik ara seçim: Sonuçlar gelmeye başladı, son durum ne?

        ABD'de Kongre'deki dengeleri ve Başkan Trump'ın siyasi geleceğini yakından ilgilendiren kritik ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. Sandıklardan gelen ilk sonuçlar, bazı kritik yarışlarda Demokratların önde olduğunu gösteriyor. Gözler, oy sayımının ilerlemesiyle Kongre'deki güç dağılımının nasıl şekilleneceğine çevrildi. ABD ara seçimlerine ilişkin anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 05:27 Güncelleme:
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        ABD'de kritik ara seçim!

        TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARDA

        ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 103, Cumhuriyetçiler 61 sandalye kazandı.

        Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 103, Cumhuriyetçiler ise 61 sandalye elde etti.

        Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

        Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 2 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

        DEMOKRATLAR 11 SANDALYE ALDI

        ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı.

        Son olarak Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida eyaletlerinde Cumhuriyetçi Partili adaylar galip çıktı. Colorado ve New Mexico'da ise Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı. Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.

        Buna göre seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı. Böylece Senato'da Cumhuriyetçiler 35, Demokratlar 45 sandalye elde etmiş oldu.

        FİLİSTİN ASILLI KONGRE ÜYESİ YENİDEN SEÇİLDİ

        ABD Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Michigan eyaletinden girdiği seçimleri kazandı.

        Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

        Michigan eyaletinden Kongre üyesi olan Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.

        DEMOKRATLAR ÖNDE

        Resmi olmayan verilere göre, Senato'da Demokratlar 45, Cumhuriyetçiler 35 koltuk kazandı.

        Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 85, Cumhuriyetçiler 44 koltuk kazandı.

        TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLAR ÖNDE

        ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 44, Cumhuriyetçiler 21 sandalye kazandı.

        Resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu. Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 44, Cumhuriyetçiler ise 21 sandalye elde etti.

        Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

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        DEMOKRATLAR 9 SANDALYE KAZANDI

        ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerinde Demokratlar, Senato'da 9 sandalye kazandı.

        Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

        Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı. Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı. North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi. Bu sonuçla Senato'da

        Cumhuriyetçiler 31, Demokratlar 43 sandalye elde etmiş oldu.

        DEMOKRATLAR ÖNDE BAŞLADI

        Gelen ilk sonuçlara göre, Senato'da Demokratlar 43, Cumhuriyetçiler 32 koltuk kazandı.

        GEORGIA'DA DEMOKRAT İSİM KAZANDI

        Demokrat Senatör Jon Ossoff, Georgia'da yeniden seçilmeyi başardı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Collins'i mağlup eden Ossoff, partisinin Senato'nun kontrolünü ele geçirme mücadelesinde kritik öneme sahip bir sandalyeyi korudu. Ossoff, Trump'ın 2024'te yüzde 2 puan farkla kazandığı Georgia'da ülkenin en çekişmeli Senato yarışlarından birinde zafer elde ederek Demokratların kritik bir mücadele alanındaki sandalyelerini koruyabildiğini gösterdi.

        Demokratların Senato çoğunluğunu elde etmek için, Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyeleri korumak; Cumhuriyetçilerin elindeki Maine ve North Carolina'da sandalye kazanmak ve 2024'te Trump'ın çift haneli farklarla kazandığı Ohio, Alaska, Iowa ve Texas gibi en az iki eyalette daha Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri ele geçirmesi gerekiyor.

        İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

        Halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

        Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

        Gelen ilk sonuçlara göre ise Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 35, Cumhuriyetçiler 15; Senato'da ise Demoraktlar 43, Cumhuriyetçiler 31 koltuk kazandı.

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