06:10 04/11/2026

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARDA

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 103, Cumhuriyetçiler 61 sandalye kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 103, Cumhuriyetçiler ise 61 sandalye elde etti.

Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 2 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.