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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!

        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlanmasına rağmen Portekizli çalıştırıcının beklentilerinin değişmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandıran Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan onay aldı ve teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayarak kendisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!

        Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı...

        Sergio Conceiçao ile mutabakata varan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

        KASIMPAŞA'DAN ONAY ALINDI, BELÖZOĞLU F.BAHÇE'DE!

        Rotayı yerli hocalara çeviren Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile görüşmek ve takımın başına getirmek için Kasımpaşa'dan izin istedi. Kasımpaşa bu talebe onay verdi. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

        KASIMPAŞA AYRILIĞI DUYURDU

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

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        EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe ile adı anılan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçı sonrası gelen soruya "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." şeklinde cevap vermişti.

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        KASIMPAŞA'DA 10 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

        Bu sezon Kasımpaşa'nın başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve 1.7 puan ortalaması tutturdu.

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        #emre belözoğlu
        #fenerbahçe
        #Teknik Direktör
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