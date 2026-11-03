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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!

        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!

        Sakarya'da misafirliğe gittiği evde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili tutuklu bulunan 16 yaşındaki sanık Y.D.S. hakkında 27 yıla kadar, silahın sahibi dedesi hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!

        Sakarya'nın Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi Türkmen Sokak'ta 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, F.K.'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ (14) hayatını kaybetti.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.D.S. (16) hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        27 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, 16 yaşındaki Y.D.S.'nin 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dosyada, olaydan bir gün önce ablasının doğum günü kutlaması için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Murat İmrağ'ın, geceyi Y.D.S. ile birlikte evin üçüncü katında geçirdiği aktarıldı.

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        SİLAHI ALIP BAŞINA ATEŞ ETTİ

        Olay günü iki çocuğun, Y.D.S.'nin dedesi F.K.'nin yatak odasında telefonla oynadığı sırada sanığın komodinin alt çekmecesinden dedesine ait ruhsatlı tabancayı aldığı ve Murat İmrağ'ın başına doğru bir el ateş ettiği kaydedildi.

        "OLAY YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ" DEDİ

        İddianamede, kriminal incelemede Murat İmrağ'a ait svaplarda atış artığı tespit edildiği, Y.D.S.'ye ait svaplarda ise atış artığına rastlanmadığı belirtildi. Sanığın olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söylediği ancak ateş ettikten sonra silahı yeniden çekmeceye koyması, elinde bulunabilecek atış artığı izlerini yok ettiği yönündeki değerlendirmeler, telefonunda silah kullanımına ilişkin görseller bulunması ve tanık beyanlarının birlikte ele alındığı aktarıldı.

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        "EYLEM TASARLANARAK GERÇEKLEŞTİ"

        Dosyada ayrıca sanığın olaydan yaklaşık bir yıl önce belinden çıkardığı silahı Murat İmrağ'a gösterdiğine ilişkin beyanın da yer aldığı belirtildi. Savcılık, tüm bu hususları birlikte değerlendirerek sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği yönünde kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını kaydetti.

        SİLAHIN SAHİBİ DEDEYE 6 YIL İSTENDİ

        Olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi F.K. hakkında da ayrı bir iddianame hazırlandı. Silahın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edildiği değerlendirmesine yer verilen iddianamede, F.K.'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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        YAPAY ZEKAYA SORULAN SORULAR İDDİANAMEDE

        Soruşturma dosyasına, Y.D.S.'nin olaydan önce yapay zeka uygulamasıyla yaptığı yazışmalar da girdi. Sanığın, 11 Temmuz'da silahların zarar verme gücü, birini öldürmesi halinde alabileceği ceza, meşru müdafaa ve müebbet hapis gibi konularda sorular yönelttiği, 18 Temmuz'da ise "Boş silahı şeytan doldurur mu?" sorusunu sorduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Olay çerçevesinde daha önce serbest bırakılan silah sahibi F.K. de soruşturma çerçevesinde yeniden gözaltına alınmış, 16 Ekim'de tutuklanmıştı.

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