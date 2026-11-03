Fenerbahçe'de Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao isminde mutabakata varmıştı. Portekizli teknik adam İstanbul’a davet edilmişti.

GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ ÇIKTI

HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao ile görüşmelerde pürüz çıktı.

Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Listenin favori ismi ise Emre Belözoğlu.

REKLAM

"FAVORİ İSİM EMRE BELÖZOĞLU"

HT Spor Muhabiri Esra Köse: Yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisinin yükselmesi sebebiyle görüşmelerde pürüz çıktığını, tıkandığını söyleyebiliriz. Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktör listesine çevirdi ve bu listede de favori ismin Emre Belözoğlu olduğunu ifade edelim.