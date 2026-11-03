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        Haberler Dünya ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?

        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?

        ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun hangi partide kalacağını belirleyecek ara seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Dünyanın takip ettiği seçimlerde oy sayımının ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini koruyor. Bazı eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının günler sürmesi ve tercihli oy sistemi, sonuçların açıklanmasını geciktirebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kalan iki yıllık siyasi geleceğini ve Senato ile Temsilciler Meclisi'nde kontrolün kime geçeceğini belirleyecek kritik ara seçimler başladı. Dünyanın takip ettiği seçimlerde asıl soru net: Kongre'nin kontrolü hangi partiye geçecek? Ancak bu sorunun yanıtının ne zaman kesinleşeceğini şimdiden söylemek mümkün değil.

        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı Haberi Görüntüle

        Associated Press (AP), bu yıl seçim yapılan Temsilciler Meclisi'ndeki 435 seçim bölgesinin tamamı ile Senato'daki 35 koltuğun kime geçeceğini ilan edecek.

        Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için bir partinin 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Şu anda Cumhuriyetçilerle birlikte hareket eden 219 üye bulunuyor. Bu sayı, tüm sandalyelerin dolu olduğu durumda çoğunluk için gereken sayının yalnızca bir fazlası. Mecliste halen iki sandalye boş durumda.

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        Senato'da ise Demokratların çoğunluğu alabilmesi için 51 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise 50 sandalyeyle de çoğunluğu koruyabiliyor, çünkü eşitlik halinde Başkan Yardımcısı JD Vance partisinin lehine belirleyici oyu kullanabiliyor. Cumhuriyetçiler şu anda Senato'da 53'e karşı 47 sandalye üstünlüğüne sahip.

        ÖNCEKİ SEÇİMLERDE SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLMUŞTU?

        2022 ara seçimlerinde, Senato'nun hangi partinin kontrolüne geçtiğini seçim gününden dört gün sonra ilan edilmişti. Temsilciler Meclisi'nin kontrolü ise sekiz gün sonra netleşmişti.

        2024 başkanlık seçimlerinde iki kanat arasında daha büyük bir zaman farkı yaşandı. Senato'nun kontrolü seçimden sonraki gün belli olurken, Temsilciler Meclisi'nin sonucu sekiz gün sonra kesinleşmişti.

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        BAZI EYALETLERDE SAYIM NEDEN GÜNLER SÜRÜYOR?

        Bazı eyaletlerde oyların tamamının sayılması geleneksel olarak günler alıyor.

        Ülkenin en kalabalık eyaleti California'da binlerce posta oyu seçim gününde teslim ediliyor. Nitekim 2022 seçimlerinde eyalette kullanılan oyların yarısı seçim gününden sonra sayılmıştı.

        Bu yıl kritik Senato yarışlarına sahne olan Alaska ve Maine gibi eyaletlerde ise "tercihli oy" sistemi uygulanıyor.

        Bu sistemde bir aday ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alırsa seçimi kazanıyor. Ancak hiçbir aday bu eşiği aşamazsa, en az birinci tercih oyunu alan aday eleniyor ve bu adayın oyları seçmenlerin ikinci tercihlerine dağıtılıyor. Bu süreç, sonuçların açıklanmasını önemli ölçüde geciktirebiliyor.

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