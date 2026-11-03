AKOM, İstanbul’da bugün akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen sağanağın çarşamba günü de kuvvetli şekilde süreceğini, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 12-14 dereceye gerileyeceğini ve metrekareye 30-60 kilogram yağış düşebileceğini duyurdu.

ANKA'da yer alan habere göre; Dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da yarından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava akımının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ederken çarşamba (yarın) itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bölgeye giriş yapması bekleniyor.

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Bu nedenle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halen 18-20 derece civarında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla azalarak 12-14 derece aralığına, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ayrıca bugün, gün boyu aralıklarla hafif şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış gözlemlenebileceği öngörülüyor.

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VALİLİKTEN UYARI!

Öte yandan AA'da yer alan habere göre de İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.