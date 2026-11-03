Bakan Gürlek'ten fon açıklaması

İşte Bakan Gürlek'in konuşmasından öne çıkanlar:

Soruşturmada kapsamlı organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir. Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımızda sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır.

Verilen ifadeler yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir işbirliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği yapıldığını görüyoruz.

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Bu mekanizmanın içindeki isimler rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir. Bu şebekenin amacı bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Yürütülen soruşturmada yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı değildir, finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığını tespit edilen organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır. Milletimiz her fırsatta açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir. İlgili kurumlarımız denetimlerini sürdürüyor. Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır, 112 kişi tutuklu olup, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şahıs firaridir hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişi hakkında banka hesaplarına bloke tedbir işlemi uygulanmaktadır.