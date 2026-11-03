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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gittiği başkent Seul'de resmi törenle karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracıyla geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından Güney Kore milli marşı ve İstiklal Marşı çalındı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı.

        İki lider ve eşleri kendileri için ayrılan alana geçti.

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        Burada, Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi tarafından dövüş sanatları gösterisi sunuldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle takip ettiği gösteri sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile zaman zaman tokalaştı. Gösteri sonunda ekip tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "hoş geldiniz" yazılı pankart açıldı.

        İki lider, karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.

        Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

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