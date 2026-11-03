Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Avşar: Çocuklar beni rahatsız etmeyin

        Hülya Avşar: Çocuklar beni rahatsız etmeyin

        Hülya Avşar, gazetecilerin röportaj isteğini "Çocuklar beni rahatsız etmeyin. Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım" diyerek, geri çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy Sahili’nde köpeği Güllü ile birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        2

        Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, eliyle yüzünü kapattı. Gazetecilerin röportaj isteğinde bulunması üzerine Avşar, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun" dedi.

        3

        Muhabirlerin, "Biz sizi seviyoruz, o yüzden röportaj yapmak istiyoruz" sözlerine ise "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" yanıtını veren Avşar, sert tavrıyla dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hülya Avşar
        #Yeniköy
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi