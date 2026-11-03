Hülya Avşar: Çocuklar beni rahatsız etmeyin
Hülya Avşar, gazetecilerin röportaj isteğini "Çocuklar beni rahatsız etmeyin. Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım" diyerek, geri çevirdi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:26 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy Sahili’nde köpeği Güllü ile birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
2
Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, eliyle yüzünü kapattı. Gazetecilerin röportaj isteğinde bulunması üzerine Avşar, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun" dedi.
3
Muhabirlerin, "Biz sizi seviyoruz, o yüzden röportaj yapmak istiyoruz" sözlerine ise "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" yanıtını veren Avşar, sert tavrıyla dikkat çekti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ