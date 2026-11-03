Aksaray'da olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı.

15 KEZ BIÇAKLAYIP KATLETTİ

İHA'daki habere göre tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı.

KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti.

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ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

YİNE "İHANET" SUÇLAMASI

Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.