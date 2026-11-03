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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 kez bıçaklayıp katletti! Eski eşini suçladı

        15 kez bıçaklayıp katletti! Eski eşini suçladı

        Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 Şefika Yeşildağ'ı, 15 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki Osman O., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        15 kez bıçaklayıp katletti! Eski eşini suçladı

        Aksaray'da olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı.

        KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞTI

        Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı.

        15 KEZ BIÇAKLAYIP KATLETTİ

        İHA'daki habere göre tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı.

        KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti.

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        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

        YİNE "İHANET" SUÇLAMASI

        Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

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        #kadın cinayeti
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