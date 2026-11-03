Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturmasında 'rüşvet alma' suçundan tutuklandı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:22 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.
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