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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

        Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

        Eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturmasında 'rüşvet alma' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.

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        #tutuklama
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