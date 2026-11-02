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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, yoluna kayıpsız devame den Galatasaray 25 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Trabzonspor izlerken; Beşiktaş ve Fenerbahçe ise puan kayıpları yaşadı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray 25 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 22 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş 19 puanla dördüncü; Kasımpaşa beşinci ve Göztepe'ya mağlup olan Fenerbahçe ise 6. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 14 PUAN

        6

        17- GAZİANTEP FK: 30 PUAN

        7

        16- SAMSUNSPOR: 31 PUAN

        8

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN

        9

        14- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

        10

        13- KONYASPOR: 39 PUAN

        11

        12- ALANYASPOR: 39 PUAN

        12

        11- ERZURUMSPOR FK: 40 PUAN

        13

        10- KOCAELİSPOR: 43 PUAN

        14

        9- GÖZTEPE: 45 PUAN

        15

        8- ÇORUM FK: 49 PUAN

        16

        7- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN

        17

        6- KASIMPAŞA: 50 PUAN

        18

        5- AMED SF: 52 PUAN

        19

        4- FENERBAHÇE: 70 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %4.4
        Geçen hafta: %12.3

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN

        Şampiyonluk şansı: 6.7
        Geçen hafta: %10.2

        21

        2- TRABZONSPOR: 71 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %9.2
        Geçen hafta: %8.2

        22

        1- GALATASARAY: 84 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %79.5
        Geçen hafta: %69.2

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