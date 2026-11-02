Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, yoluna kayıpsız devame den Galatasaray 25 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Amed SF ve Trabzonspor izlerken; Beşiktaş ve Fenerbahçe ise puan kayıpları yaşadı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray 25 puanla zirvede yer alırken; Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 22 puanla 3. sırada konumlandı.
Haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş 19 puanla dördüncü; Kasımpaşa beşinci ve Göztepe'ya mağlup olan Fenerbahçe ise 6. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 14 PUAN
17- GAZİANTEP FK: 30 PUAN
16- SAMSUNSPOR: 31 PUAN
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN
14- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN
13- KONYASPOR: 39 PUAN
12- ALANYASPOR: 39 PUAN
11- ERZURUMSPOR FK: 40 PUAN
10- KOCAELİSPOR: 43 PUAN
9- GÖZTEPE: 45 PUAN
8- ÇORUM FK: 49 PUAN
7- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
6- KASIMPAŞA: 50 PUAN
5- AMED SF: 52 PUAN
4- FENERBAHÇE: 70 PUAN
Şampiyonluk şansı: %4.4
Geçen hafta: %12.3
3- BEŞİKTAŞ: 71 PUAN
Şampiyonluk şansı: 6.7
Geçen hafta: %10.2
2- TRABZONSPOR: 71 PUAN
Şampiyonluk şansı: %9.2
Geçen hafta: %8.2