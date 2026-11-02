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        Haberler Ekonomi Teknoloji Grok'un maliyeti "sürdürülemez seviyede"

        Grok'un maliyeti "sürdürülemez seviyede"

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka sohbet botu Grok'un işlem maliyetinin, elde edilen gelire kıyasla "sürdürülemez derecede yüksek" olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Elon Musk'tan yapay zeka şikayeti

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan bir kullanıcı, çok sayıda abonenin Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka botu Grok'un haftalık limitine normalden çok daha kısa sürede ulaştığını belirterek, kullanım haklarının sıfırlanmasını talep etti.

        Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, "Grok botunu çalıştırmanın maliyeti, gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti." ifadesini kullandı.

        Çok aşamalı görevleri yerine getirebilen yapay zeka botu Grok, çeşitli ücretli abonelik planları kapsamında hizmete sunuluyor.

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        #Elon Musk
        #Yapay Zeka
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