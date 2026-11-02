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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski kocası 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!

        Eski kocası 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!

        Aksaray'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda Osman Oruç, eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!

        Aksaray'da Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tartıştığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi.

        Çift arasında burada belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ, yere yığıldı.

        Polisi arayan Osman Oruç, eşini bıçakladığını söyleyerek “Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi.

        Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ'ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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        "SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

        Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ile kızını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Osman Oruç’un emniyetteki sorgusu sürüyor.

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